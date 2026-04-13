El gran giro final de Soldier Boy en el 5x02 de The Boys cambia todo para Patrotia y Carnicero - PRIME VIDEO

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada final de The Boys ya ha arrancado en Amazon Prime Video. Después de un primer episodio impactante, el segundo capítulo ha subido aún más el nivel, si cabe, con un súbito cambio en Soldier Boy (Jensen Ackles) que complica aún más, si cabe, la guerra entre Billy Carnicero (Karl Urban) y Patriota (Anthony Starr).

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El 5x02 de The Boys descubre a Patriota sacando de la criogénesis a su padre, Soldier Boy, en sus primeros compases. Una vez despierta, y aún algo atontado, el líder de los Siete le explica que ha vuelto a estar congelado en un centro clandestino de la CIA y ahora vuelve a estar a salvo.

Patriota le pide a Soldier Boy que encuentre a Carnicero a cambio de devolverle todo lo que ha perdido, incluido su estatus como héroe. Pero el antiguo líder de Payback desconfía, especialmente sabiendo lo vengativo que es su hijo.

Sin embargo, Soldier Boy termina aceptando la propuesta de Patriota, quien promete olvidar que su padre intentó matarlo si da con Carnicero. Lo que el manipulador líder de los Siete no le cuenta es que se expone al virus que mata a los supers.

Más tarde, Soldier Boy encuentra a Carnicero y, antes de enfrentarse, Billy le revela que poseen un virus capaz de exterminar a todos los supers del planeta. Aunque el padre de Patriota sospecha que podría tratarse de un engaño, lo cierto es que el virus termina demostrando su eficacia en dos miembros del equipo de superhéroes Teenage Kix y en el propio Soldier Boy, al menos en apariencia.

Y es que los instantes finales muestran que Soldier Boy sigue vivo. Eric Kripke ya confirmó a TV Insider que el super "no está muerto", lo cual lleva a plantearse cómo ha sobrevivido entonces a un virus capaz de aniquilar a Patriota.

CÓMO PUEDE HABER SOBREVIVIDO SOLDIER BOY AL VIRUS Y QUÉ IMPLICA PARA CARNICERO Y PATRIOTA

La explicación más probable es que todo se deba al V-One o V1, la versión original del Compuesto V que les fue administrada tanto a Soldier Boy como a Stormfront (Aya Cash). A diferencia de las versiones posteriores del compuesto, esta primera fórmula prácticamente los volvió inmortales: no envejecen, algo que ni siquiera ocurre con Patriota.

No obstante, el virus capaz de aniquilar a los supers se desarrolló usando la versión estándar del Compuesto V. Esto explicaría por qué Soldier Boy logra sobrevivir a sus mortales efectos, mientras que otros personajes extremadamente poderosos, como Rock Hard, sí murieron tras infectarse.

De hecho, Kripke también señaló al medio que la inmunidad de Soldier Boy lo cambia todo para Patriota y Carnicero en esta quinta y última temporada de The Boys. Todo apunta a que ambos descubrirán que la clave está en el V-One e iniciarán una carrera por encontrarlo o recrearlo.

Patriota para sobrevivir al virus y Carnicero para poder matarlo e incluso para hacer inmunes a quienes están de su lado. En cambio, para el desquiciado líder de los Siete, introducir en su organismo el auténtico Compuesto V supondría la inmortalidad que tanto ansía, y la forma más sencilla de conseguirlo es usando la sangre de Soldier Boy, con la que seguramente Sister Sage (Susan Heyward) podría recrear la fórmula. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.