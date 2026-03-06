Salvaje tráiler de la temporada final de The Boys con Carnicero desatado y el regreso de Soldier Boy

Salvaje tráiler de la temporada 5 y final de The Boys con Carnicero desatado y el regreso de Soldier Boy - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys aterrizará el próximo 8 de abril con el estreno de sus dos primeros episodios. A modo de aperitivo hasta su estreno, la plataforma de streaming ha lanzado un salvaje tráiler que muestra a Billy Carnicero (Karl Urban) desatado y el regreso de Soldier Boy (Jensen Ackles), el padre de Patriota (Anthony Starr), buscando la inmortalidad.

"Mi poder es absoluto. A niveles que nunca nadie hubiera imaginado", afirma Patriota al inicio del adelanto mientras sube lentamente los peldaños de una escalera para presentarse ante una multitud que lo aplaude. Es entonces cuando Carnicero, Hughie (Jack Quaid), Leche Materna (Laz Alonso) y los demás entran en escena.

"Creemos que Patriota anda detrás del V-1", suelta Leche Materna. "Vought hizo un prototipo del Compuesto V, pero si lo consigue, Patriota será inmortal", les advierte nervioso un científico.

"Tenemos que huir cuanto antes y como sea", asegura Luz Estelar (Erin Moriarty) a Marie Moreau (Jazz Sinclair). "No. Lancémosle el virus ahora que es vulnerable, liquidará a todos los putos Supers del planeta", argumenta Carnicero antes de que las imágenes muestren a Sister Sage (Susan Heyward) y Firecracker (Valerie Curry), quien acaricia una pistola.

Instantes después, Patriota saca de la hibernación a Soldier Boy. "Te necesito, padre", le suelta sin más tras despertar aturdido. "Tenemos que preparar al país para mi ascensión", se le oye decir al implacable y perturbador líder de los Siete.

Es entonces cuando una secuencia muestra a Soldier Boy disparándole a Carnicero, sin efecto y a plena luz del día. "Eres de los nuestros", le espeta, a lo que él le responde en tono chulesco: "Si no puede con tu enemigo, únete a él, y luego reviéntalo", antes de lanzarle un coche.

"A los que quieren destruirme, a los infieles y los traidores les ofrezco el olvido", dice Patriota antes de reventar a golpes a alguien mientras las imágenes muestran a Profundo (Chace Crawford) haciendo un podcast con Negro Oscuro (Nathan Mitchell) y a Carnicero desatado con sus tentáculos ahogando a Hughie.

"En la última y quinta temporada, nos encontramos en un mundo dominado por Patriota, completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Leche Materna y Frenchie están encarcelados en un 'campo de libertad'. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supers. Kimiko está desaparecida. Pero cuando Carnicero reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los Supers, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes. Es el clímax, amigos. Van a pasar cosas importantes", reza la sinopsis de los episodios finales de The Boys.

Tras el lanzamiento de sus dos primeros episodios, Prime Video estrenará un nuevo capítulo semanalmente hasta el inolvidable y épico final de la serie creada por Eric Kripke el 20 de mayo.