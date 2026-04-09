La temporada final The Boys cierra el círculo matando a uno de sus veteranos de la serie

THE BOYS - AMAZON MGM STUDIOS, ORIGINAL FILM

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys ha aterrizado al fin en Amazon Prime Vídeo con una doble entrega cargada de sorpresas, giros, acción y mucha, mucha violencia. Bien es sabido que nadie está a salvo en el salvaje mundo de Patriota, Carnicero, Luz Estelar y compañía. De hecho, el primer capítulo de la temporada final ha finalizado con una gran e impactante muerte que, además, ha servido para dar fin al ciclo de una historia.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Cuarenta centímetros de pura dinamita, en el 5x01 de The Boys arranca Patriota (Anthony Starr) anuncia que quiere ejecutar a Hughie (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capone) y Leche Materna (Laz Alonso), a los que tiene presos en uno de sus campos de concentración, para así atraer a Luz Estelar (Erin Moriarty) y Billy Carnicero (Karl Urban) y aniquilarlos.

A pesar de ser conscientes de que se trata de una trampa Carnicero y Luz Estelar, acompañados de Kimiko (Karen Fukuhara), idean un intrincado plan para liberarlos. En busca de ayuda para su asalto, Annie acude al encuentro de A-Train (Jesse T. Usher), que ha colaborado con ella en la resistencia contra Patriota, pero que ahora está a la fuga para proteger a su familia.

Inicialmente y sabiendo el riesgo que supone la misión, el velocista se niega a ayudarlos alegando que debe proteger a los suyos. Sin embargo, A-Train comprende que necesita redimirse después de un encuentro con Profundo (Chace Crawford) que intentar dar caza a su familia.

Así, en los últimos compases del episodio, cuando Carnicero y los demás intentan huír tras Hughie y el resto de presos de las garras de Patriota, el velocista interviene para salvar la situación en una escena al estilo Quicksilver en X-Men: Días del futuro pasado. Pero, aunque lo consigue, el precio que paga finalmente es su propia vida.

Patriota, demostrando que igual que en la mítica carrera entre The Flash y Superman en los cómics de DC, la supervelocidad es otro de sus grandes dones, sale tras A-Train al que finalmente acorrala en un bosque. Pero pese a estar a merced de omnipotente tirano, el velocista no se amilana y ríe porque ahora ya no tiene piedo de Patriota.

LA MUERTE DE A-TRAIN TIENE UN DOBLE PROPÓSITO

Sin entender muy bien por qué ya no infunde ese temor, Patriota le rompe el cuello muere siendo al fin un héroe y redimiéndose. En cierto modo, es un final adecuado para el que podría considerarse el primer villano de la serie.

Y es que, como bien recordarán los fans de la serie, la primera temporada de The Boys arrancó de forma totalmente bestial con A-Train desintegrando, literalmente, a Robin, la novia de Hughie en su carrera bajo los efectos de una droga.

De hecho, aquella muerte siempre ha atormentado al velocista y fue lo que le hizo poco a poco comprender que había seguido ciegamente a Patriota y querer redimirse.

Es la razón por la que, además de intentar ayudar a Carnicero y a los demás a derrotar al perturbado líder de los Siete, su sacrificio para salvar a Hughie cierra por completo el arco de su personaje. Pero la muerte de A-Train también cumple con otro propósito: mostrar que nada puede darse por sentado y cualquier cosa puede suceder en la última temporada de The Boys.