Filtrado el imponente tráiler de la temporada 2 de X-Men 97 con X-Force, Factor X y Rama-Tut - DISNEY+

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Lobezno, Cíclope, Tormenta, Jean Grey y los demás héroes mutantes regresarán a Disney+ con la temporada 2 de X-Men 97. Aunque la plataforma todavía no ha puesto fecha de estreno para esta entrega, ya ha salido a la luz un revelador tráiler mostrando la incorporación de X-Force, Factor X, el villano Rama-Tut y otras sorpresas.

Este avance, presentado durante la Comic-Con Revolution y ya viral en redes, arranca con unos adolescentes mutantes huyendo de algo o alguien en plena noche hasta llegar a la aparentemente abandonada Mansión X de Charles Xavier. "¿No os lo había dicho? Los X-Men no van a volver nunca", advierte uno de ellos a los demás.

"Este fue un lugar seguro para chicos como nosotros", avisa otro de los chicos a sus compañeros. Instantes después, las imágenes muestran el logo de Marvel Animation y una voz en off resumiendo los eventos del final de la temporada 1, que llevó a los X-Men a viajar por el tiempo.

Seguidamente hace su aparición Rama-Tut. El villano, una variante de Kang el Conquistador que viajó al Antiguo Egipto y se proclamó faraón, parece tener retenidos allí a Pícara, Bestia y Rondador Nocturno. Por su parte, Cíclope y Jean Grey, tras recalar en el año 3960 y dar con el clan Askani, aparecen siendo atacados junto a su hijo adolescente Nate Summers por una suerte de terminators.

X-FORCE, FACTOR X Y APOCALIPSIS

Es entonces cuando Bishop dice: "Tenemos que traer de vuelta a los X-Men a los 90" y el adelanto revela que los nuevos episodios llegarán este 2026. A continuación, las imágenes revelan el regreso de Charles Xavier y Magneto y la presencia de Guido, Polaris, Loba Feroz y Jamie Madrox/el Hombre Múltiple, es decir, X-Force.

Además de varios miembros de Factor X y el regreso de Apocalipsis, con cambios en su apariencia, que dejan ver que ahora es más poderoso y letal que nunca. La primera entrega de X-Men 97 terminó con la derrota de Bastión y Magneto aunando fuerzas con Xavier para destruir el asteroide M, mientras desde la Tierra se ve cómo la gigantesca roca se aleja y, en un instante, se evapora... con el grueso de los héroes en ella, que son arrastrados a distintos momentos en el tiempo.

Aunque Disney+ todavía no ha confirmado una fecha concreta de estreno para la temporada 2 de X-Men 97, su productor Brad Winderbaum ya aseguró en una entrevista con Collider que vería la luz en 2026.