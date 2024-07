George R.R. Martin aplaude un personaje inventado de La Casa del Dragón: "Ojalá se me hubiera ocurrido a mí"

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de La Casa del Dragón sigue adelante con el estreno de su quinto capítulo de su segunda temporada en la que se adentra ya en la Danza de Dragones, la cruenta guerra civil en el seno de la casa Targaryen. George R.R. Martin, escritor de la novela Sangre y Fuego en la que se basa esta ficción de Max, ha querido aplaudir uno de los grandes cambios de esta entrega en la serie respecto a su libro.

El primer episodio de la segunda temporada arrancó con mucha fuerza. En él se presentaron dos personajes que jugaron un papel crucial en el inicio de la Danza de Dragones: Sangre y Queso. Estos asesinos, contratados por Daemon, acabaron brutalmente con la vida del pequeño Jaehaerys, heredero al Trono de Hierro e hijo de Aegon II y Haelena Targaryen. Y en su terrible andadura, a estos dos criminales les acompañaba un nuevo personaje que ha cautivado a Martin: un perro.

Así el autor aplaudió esta adición no presente en las páginas de la obra original a través de su blog personal. "El perro. No soy... ejem... fan de los guionistas añadiendo personajes nuevos al material original cuando adaptan una historia. Especialmente cuando el material es mío. Pero el perro es brillante", expuso el escritor de Canción de Hielo y Fuego, la saga literaria que dio lugar a la serie de Juego de Tronos.

"Estaba preparado para odiar a Queso, pero le odié más incluso cuando le pegó. Y después, cuando el perro se queda en el sitio, lloriqueando... casi rompe mi corazón. Esa cosita tan pequeña... un perrito tan pequeño... Pero su presencia, la breve toma en la que aparece le da mucha más humanidad al cazarratas", continuó Martin en la publicación.

LA COMPLEJIDAD HUMANA, EN UN PERRO

Y es que esa humanidad a la que se refiere el autor no es algo positivo, si no que demuestra el odio y repulsión dentro de Queso. Usa al perro como tapadera y no es más que un medio para lograr el fin que, en este caso, es la decapitación de un niño. Es precisamente esa patada la que muestra que el asesino no es alguien a quién contratan, sino alguien que no tiene escrúpulos en su día a día, y que el animal se quede en el sitio, decepcionado y llorando, demuestra la falta de amor de ambos personajes.

"Los humanos somos criaturas muy complejas", prosiguió el escritor de Sangre y Fuego. "La presencia silenciosa de ese perro nos recuerda que incluso los peores hombres, los más viles y sobornables pueden querer y ser queridos. Me gustaría haber pensado yo mismo en añadir el perro. No lo hice yo, pero a alguien se le ocurrió, y me alegro de ello", aseguró Martin.

Esta no es la primera vez que Martin aplaude el trabajo del equipo tras La Casa del Dragón. De hecho, el propio autor fue el responsable de escribir algunos guiones de la primera temporada y, durante esta segunda tanda de episodios, continúa como productor. En el mismo blog, el escritor ha felicitado a sus responsables por los dos primeros capítulos, definiéndolos como "un magnifico arranque de temporada". El próximo episodio llegará a Max la madrugada del lunes 15 de julio en España.