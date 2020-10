Generación Z(OMBIE): Los trucos de supervivencia de Jordi Cruz para The Walking Dead: World Beyond

Jordi Cruz protagoniza Generación Z(OMBIE), campaña por el lanzamiento de The Walking Dead: World Beyond

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Con motivo del estreno de la nueva serie original The Walking Dead: World Beyond el próximo 5 de octubre, AMC lanza la campaña digital Generación Z(OMBIE) de la mano de Jordi Cruz, conocido por el popular programa 'Art Attack'.

La campaña consistirá en 5 vídeos que se irán compartiendo semanalmente en las redes sociales de AMC a partir del 7 de octubre. En cada pieza, el presentador enseñará cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie mediante una serie de trucos de supervivencia.

Cruz compartirá con los espectadores su propio decálogo para sobrevivir a los caminantes, también conocidos como vacíos en World Beyond. Cada clip tendrá una temática diferente, desde defensa o alimentación, pasando por exploración, y se emplearán objetos cotidianos para fabricar prácticas herramientas. El conductor del formato también compartirá algunas pautas y recomendaciones para sobrevivir en un terreno peligroso.

AMC ha lanzado además un tráiler de la campaña. "Soy Jordi Cruz y he preparado algunos consejos que pueden marcar la diferencia entre ser o no ser un caminante más", señala el presentador.

The Walking Dead: World Beyond es el segundo spin-off de la franquicia. La nueva serie sigue los pasos de la primera generación nacida en la civilización superviviente del mundo posapocalíptico. AMC Networks estrenará World Beyond el 5 de octubre a las 22:10 horas simultáneamente en los canales AMC, SundanceTV, DARK y XTRM.

También el 5 de octubre los fans de TWD podrán ver el regreso de la temporada 10, aplazada debido a la pandemia de coronavirus. Ya el 12 de octubre se estrenará la sexta temporada de Fear TWD, primer spin-off de la producción.