Nuevo y revelador tráiler de The Walking Dead World Beyond: "La noche que el cielo cayó..."

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

AMC ha lanzado un nuevo tráiler de The Walking Dead: World Beyond, un clip que se centra en los jóvenes protagonistas y su aventura a través del país en pleno apocalipsis zombie.

El clip, titulado Futuro, muestra los orígenes del apocalipsis a través de los ojos de Iris, encarnada por Aliyah Royale. "La noche que el cielo cayó, yo era solo una niña", dice la protagonista, que sobrevivió junto a su hermana Hope (Alexa Mansour). Ambas se encuentran con la CRM, pero Hope advierte a Iris: "Son mala gente".

Las jóvenes se topan con otro grupo de adolescentes que las ayudarán en su misión para ayudar a su padre, que está en peligro. "Veamos qué descubrimientos nos esperan", dice uno de los supervivientes. "Cruzar el país es quizá lo más grande que hagamos", dice Huck, interpretada por Annet Mahendru.

Completan el reparto Nicolas Cantu como Elton, Hal Cumpston como Silas, Nico Tortorella como Felix y Joe Holt como Leo Bennett. La ficción también contará con la ganadora del Emmy Julia Ormond como Elizabeth, Natalie Gold como Lyla, Al Calderon como Barca, Scott Adsit como Tony y Ted Sutherland como Percy.

El spin-off de The Walking Dead contará con el guionista y productor Matt Negrete como showrunner junto con el director de contenido Scott Gimple. The Walking Dead: World Beyond será una miniserie de dos temporadas, cuya primera entrega tiene 11 episodios.

World Beyond se estrenará el próximo 5 de octubre. Ese mismo día los espectadores también podrán ver el último capítulo de la temporada 10 de The Walking Dead. Ya el 12 de octubre regresará Fear TWD con su sexta entrega.