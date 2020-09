The Walking Dead 10x16: Los supervivientes planean su huida de la horda en un nuevo adelanto

The Walking Dead 10x16

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Tras meses de retraso, los fans de The Walking Dead podrán ver el arranque del final de la temporada 10 el próximo 5 de octubre. A pocos días del estreno, AMC ha lanzado un nuevo adelanto del capítulo, un clip que revela el plan de los supervivientes para huir de Beta y su horda de caminantes.

El padre Gabriel (Seth Gilliam) abre el clip, mientras explica el plan. "Guiaremos a la horda hacia fuera" explica. Para lograrlo, Luke (Dan Fogler) hará uso de unos cables, mientras que Carol (Melissa McBride) y Kelly (Angel Theory) se encargarán de distraer a los caminantes.

La hija de Alpha, Lydia (Cassady McClincy), se ofrece a ayudar, pero Rachel (Avianna Mynhier) y Beatrice (Briana Venskus) de Oceanside dicen que no participarán si ella va. "No todos lo vamos a conseguir. Pero es la única manera", adelanta Daryl (Norman Reedus).

Este plan de escape, extraído directamente de los cómics, pone cara a cara a los protagonistas con la mayor cantidad de caminantes que jamás hayan enfrentado, dando pie a una épica batalla entre los supervivientes y los Susurradores en el final de la temporada.

"Lo que queríamos mostrar era la enorme desventaja que tienen", dijo la showrunner Angela Kang a TVLine sobre el episodio. "Se trata de una horda más grande de lo que jamás hayan encontrado", apuntó.

El último episodio de la temporada 10, titulado A Certain Doom, llegará a AMC el próximo 5 de octubre. Ese mismo día la cadena estrenará World Beyond, segundo spin-off de la franquicia. Ya el 12 de octubre los espectadores podrán ver la sexta temporada de Fear The Walking Dead.