Ante el futuro incierto de The Walking Dead, Lauren Cohan ya tiene nueva serie - AMC

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

El futuro de The Walking Dead: Dead City está en el aire, ya que AMC todavía no ha renovado la serie por una cuarta temporada. No obstante, una de sus protagonistas, Lauren Cohan, ya tiene otro proyecto en su horizonte. Y es que la actriz que da vida a Maggie ha fichado por Stillwater, la adaptación de la novela gráfica de Chip Zdarsky y Ramón K. Pérez que prepara Amazon Prime Video.

Según señala Variety, Cohan se ha unido a la ficción en el papel de Catherine 'Cat' Keegan, "una antigua reina del baile de fin de curso cuyo encanto de pueblo se ha transformado en algo más feroz debido a décadas de viejos rencores y remordimientos". De acuerdo con la descripción ofrecida por el medio estadounidense, "profundamente leal a su marido Ted, ayudante del sheriff, Cat lleva años convenciéndose a sí misma de que lo que hacen para proteger el secreto del pueblo está justificado".

También se han incorporado al elenco Mark O'Brien (La llegada, Noche de bodas) y Mia Tomlinson (The Beast Must Die, Expediente Warren: El último rito) como Ted Keegan y Laura Quinn, el marido y la hermana menor de Cat, respectivamente.

El personaje de O'Brien es un padre, granjero y militar veterano, un "hombre endurecido que ha pasado gran parte de su vida siguiendo órdenes y guardando secretos" y que "como ayudante del sheriff en Stillwater, hace cumplir las estrictas normas de la localidad, a veces mediante métodos violentos, todo ello mientras oculta una verdad que podría destruir a su propia familia".

Por su parte, el personaje de Tomlinson es descrito como una madre soltera llena de energía pero que no da abasto. "Cuando su ciudad natal cambió de la noche a la mañana, Laura se enfrentó a una decisión imposible que alteraría su futuro -y el de toda la ciudad- para siempre", señala el medio estadounidense.

¿DE QUÉ TRATA STILLWATER?

Stillwater promete ser "un thriller de terror alucinante centrado en el exconvicto Daniel West", quien, al recibir "una misteriosa carta que le promete respuestas sobre su pasado y una cuantiosa herencia en la pequeña localidad de Stillwater, descubre una comunidad en la que nada envejece jamás, nadie muere jamás y nadie sale jamás".

Anteriormente se dio a conocer que Ben Hardy (Bohemian Rhapsody, Expediente Warren: El último rito) protagonizaría la ficción como Daniel. "Somos fans de Ben desde hace mucho tiempo y estamos encantados de poder contar esta historia juntos", afirmaron los guionistas y productores ejecutivos de la serie, Greg Berlanti y Carly Wray.

Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, ejerce de productor ejecutivo de Stillwater junto a David Alpert, quien también fue productor ejecutivo de The Walking Dead y de varios de sus spin-offs, entre ellos, Dead City.

En cuanto al futuro de The Walking Dead: Dead City, Cohan reveló el pasado mes de agosto que se estaban barajando ideas para una cuarta tanda de episodios. "Tenemos un montón de ideas originales para otra temporada", aseguró la actriz en una entrevista concedida a People. Sin embargo, si el spin-off centrado en Maggie y Negan no continuara con una cuarta entrega y en caso de que no se anunciaran nuevos spin-offs, la franquicia concluiría con la temporada 4 de The Walking Dead: Daryl Dixon.