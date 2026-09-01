Norman Reedus ya tiene nueva serie tras Daryl Dixon y The Walking Dead

Archivo - Norman Reedus en la premiere mundial de la tercera temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ en los Cines Callao a 04 de Agosto de 2025 en Madrid (España). - Jose Velasco - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Tras 16 años encarnando a Daryl Dixon, todo apunta a que Norman Reedus se despedirá definitivamente de su icónico personaje con la cuarta temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, que terminó su rodaje hace apenas unos meses. Por su parte, el actor parece preparado para iniciar una nueva etapa en su carrera.

Según recoge CBR, Reedus formará parte del reparto de Disavowed, una serie de acción y suspense que está desarrollando Apple TV. Aunque por el momento no se han dado a conocer demasiados detalles del proyecto, se sabe que la ficción, creada por Art Marcum y Matt Holloway, contará también con James Marsden en su reparto. Marcum, Holloway y Marsden ejercen además de productores ejecutivos junto con Tom Spezialy, Theresa Kang y Caroline Garity.

De acuerdo con la sinopsis proporcionada por el servicio de streaming, Disavowed sigue al "legendario agente de la CIA Brad Griffin (Marsden), que es despedido de forma repentina en medio de una persecución a escala mundial para dar con un escurridizo asesino responsable del asesinato de su compañero. Deshonrado y marginado del mundo de los servicios de inteligencia, todo puede pasar cuando Brad decide ir tras la recompensa federal de 15 millones de dólares que se ofrece por la cabeza del asesino".

EL ADIÓS DE REEDUS A DARYL DIXON Y THE WALKING DEAD

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha de estreno de la temporada final de Daryl Dixon, Reedus ya parece haber empezado a despedirse del personaje. "Por fin estoy revisando estas fotografías para marcar las del último episodio, ahora que he vuelto de Mongolia; me ha costado mucho descartar alguna", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram el pasado mes de junio, en una publicación en la que compartió varias imágenes del rodaje de la entrega.

"No he publicado ninguna de ellas aquí, pero estoy deseando que la gente vea esta serie; el equipo con el que he trabajado es el mejor que he tenido nunca, y la sensación de satisfacción al terminar fue sencillamente increíble", continuaba el mensaje del actor. "Ha sido una temporada especial. Estoy deseando que la veáis. Esta vez tiene un impacto totalmente diferente", expresó.

Por el momento, independientemente de su destino al final de The Walking Dead: Daryl Dixon, no se planea un regreso del personaje a la franquicia.

Cabe remarcar que en el horizonte de Reedus no solo se encuentra la nueva serie de Apple TV. El actor aparecerá en la película de Mark Heyman, Pendulum, junto a Phoebe Dynevor, Jacki Weaver y Joseph Gordon-Levitt y en una cinta de terror, todavía sin título oficial, protagonizada por Charlie XCX y Milly Alcock.