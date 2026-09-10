Primer adelanto del final de The Walking Dead: Daryl Dixon, que ficha a otra estrella de Hijos de la anarquía - AMC

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

La cuarta y última temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon llegará en algún punto de 2027. Para ir caldeando el ambiente, AMC ha lanzado un jugoso adelanto de los nuevos episodios que incorporan a una estrella de Hijos de la anarquía: Jimmy Smits.

El avance arranca con Smits, quien interpreta al capitán Alejandro Perkins, un exoficial de la Marina estadounidense y médico, herido, con las manos agarradas al cuello e inconsciente. Después, una escena muestra a un aterrador caminante en medio de un páramo.

Es entonces cuando las imágenes revelan a Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) atentos ante una muchedumbre huyendo de una horda de caminantes y acabar sin contemplaciones con todos los que puedan.

Seguidamente, Perkins, aún conmocionado, despierta y ve a una figura militar de alto rango. "Bienvenido a casa, hijo", dice satisfecho y sonriente este miembro del ejército.

LOS OTROS ACTORES ADEMÁS DE SMITS QUE HAN PASADO POR EL UNIVERSO DE THE WALKING DEAD

Por otro lado, Smits, que también ha participado en varias producciones de la saga Star Wars y series como El ala oeste de la Casa Blanca, no es el único actor de Hijos de la anarquía que ha pasado por el universo de The Walking Dead. Ryan Hurst, conocido por interpretar en Hijos de la anarquía a Opie Winston, dio vida a Beta, uno de los miembros de los Susurradores, en la serie original.

Asimismo, Dayton Callie, que encarnó al jefe Wayne Unser, tuvo un papel destacado como Jeremiah Otto Sr. en Fear the Walking Dead, uno de los spin-offs de la franquicia protagonizado por Kim Dickens, que interpretó a Madison Clark. Además, Kim Coates, conocido por su papel de Tig Trager, interpretó a Bruegel, el principal villano de la segunda temporada de The Walking Dead: Dead City. "En la temporada final, mientras recorren los páramos devastados de España, Daryl (Reedus) y Carol (McBride) se aferran a la esperanza, y el uno al otro, mientras la incertidumbre sobre su destino no deja de crecer.

Smits da vida al capitán Alejandro Perkins, un exoficial de la Marina estadounidense y médico que ha encontrado una forma única de sobrevivir y prosperar en pleno apocalipsis", reza la sinopsis.

Filmada y ambientada en España, la temporada 4 de The Walking Dead: Daryl Dixon también cuenta en su reparto con Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Hugo Arbués, Candela Saitta y Romain Levi, entre muchos otros. La temporada cuenta con la producción ejecutiva del showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival y Steve Squillante.