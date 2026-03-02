"Fue como una película de terror": el reparto de Los Bridgerton desvela cómo rodaron la muerte más desgarradora de la T4

Reparto de Los Bridgerton desvela cómo rodaron la muerte más desgarradora de la T4 - NETFLIX

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Los Bridgerton no ha estado exenta de cierta dosis de tragedia. Y es que, en su segunda tanda de episodios, la aristocrática familia se ve sacudida por una inesperada muerte que deja profundamente marcados a varios personajes. Ahora, el reparto de la serie ha desgranado esa parte de la trama.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El sexto episodio de la temporada, titulado El invierno que pasa, termina con el desgarrador grito de Francesca, después de que esta haya intentado despertar a su marido, John, sin éxito. El conde de Kilmartin se había retirado a la cama poco antes, alegando un dolor de cabeza y dejando a su esposa y su prima entretenidas con un puzle.

Victor Alli, el actor que da vida a John, ha revelado lo que sintió su personaje en esa última escena en la que aparece con vida, al ver que Francesca y Michaela, tras las rozaduras iniciales, se llevan al fin bien. "Creo que él se sintió aliviado de que finalmente hubieran encontrado esta amistad", explicó en una entrevista concedida a Collider, opinando que, en ese momento, su personaje se siente "feliz".

Hablando sobre la reacción de Francesca al darse cuenta de que John no va a despertar y cómo fue el rodaje, Hannah Dodd aseguró que se pasó "todo el día gritando". "La verdad es que fue muy agradable", señaló. Por su parte, Alli observó que fue un grito "inquietante".

"Durante la edición, me dijeron: 'Da la sensación de ser una película de terror, quizá demasiado'. Entonces tuve que hacer lo último que me quedaba por hacer: regrabar el grito e intentar hacer diferentes versiones y cosas así", admitió Dodd. "Pero me lo pasé muy bien gritando", volvió a remarcar la intérprete, recordando que todo el mundo le preguntaba si quería un té o si su voz estaba bien, pero ella solo pensaba "esto me sienta bien".

El séptimo capítulo se centra en el dolor de Francesca y Michaela y cómo cada una trata de lidiar con la pérdida a su manera, con la primera refugiándose en el orden de un funeral apropiado y la segunda queriendo hacer una celebración de la vida. Las dos mujeres acaban encontrando apoyo la una en la otra y, no obstante, al final de la temporada Michaela se va sin despedirse y después de que Francesca le pidiese que se quedase con ella hasta la llegada del nuevo conde.

¿POR QUÉ SE MARCHA MICHAELA?

"Es demasiado para ella, por eso no puede soportarlo y se marcha", expuso Masali Baduza, que encarna a Michaela, abordando la decisión de su personaje de dejar Londres. "Creo que John es la única persona que realmente la conocía, más allá de todas las capas que ella ponía para bloquear a los demás. Así que perder a esa persona, sí, literalmente no puede soportar esa realidad. Así que piensa: 'Voy a fingir que no ha pasado nada' y se marcha", reflexionó.

En cuanto a cómo afecta la inesperada partida de Michaela a Francesca, Dodd señaló que su personaje cree que ella era la "única persona que entendía completamente a John" y, por tanto, la única que puede entender cómo se siente ella. "Pero está presionando mucho a Michaela para que sea la persona que la ayude a superar esto", observó.

"Así que creo que está devastada. Probablemente se sienta como si todo el mundo la abandonara, como si nadie la quisiera", señaló la actriz, exponiendo también que, tras estas pérdidas, "básicamente, tiene que aprender a caminar de nuevo".