Los Bridgerton nunca había hecho esto en 4 temporadas: la showrunner explica por qué hay escena post-créditos - NETFLIX

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Los Bridgerton, que adapta el tercer libro de la saga homónima de Julia Quinn, centrado en la historia de amor de Benedict y Sophie, ha llegado a su fin. Ahora, la showrunner ha revelado la razón de algunas de las decisiones creativas, como la inclusión de una escena post-créditos que inicialmente no iba a ser tal.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Y es que, por primera vez, Los Bridgerton ha terminado una entrega con un poco de metraje extra, ubicado en mitad de los créditos y que muestra a los fans la boda de la pareja principal, algo que ya echaron falta en la segunda temporada con Kate y Anthony.

"La boda no era inicialmente una escena post-créditos", explicó Jess Brownell en una entrevista concedida a Variety, señalando que, en temporadas anteriores, lo que habían hecho había sido pequeñas secuencias tras un rápido fundido a negro y así es como fue concebida inicialmente. "Pero cuando Shonda y yo nos pusimos con la postproducción, ambas sentimos que el final de la temporada antes de la secuencia era tan mágico y estaba tan lleno de romanticismo que nos apetecía tener un momento para respirar y dejar que se asentara antes de otro regalo romántico", expuso.

Para la showrunner, poner la boda de Benedict y Sophie justo después de la escena en la que bailan en el jardín donde se besaron por primera vez habría sido "como poner un sombrero sobre otro sombrero" y no querían tampoco renunciar a la "hermosa boda" ya filmada, por lo que la escena post-créditos fue la solución.

UN GUIÑO DIVERTIDO PARA LOS FANS

"También pensamos que sería divertido para los fans acérrimos que realmente se quedan y hablan sobre la serie encontrar ese guiño, y luego contárselo a sus amigos que tal vez no se quedaron, y que eso podría generar algunas conversaciones divertidas", añadió Brownell.

Cabe decir que esa última escena se desarrolla en el jardín de la casita de campo de Benedict, un lugar al que la directora le parecía importante regresar por ser "donde comienza la fantasía para Benedict y Sophie, no solo la fantasía de la Dama Plateada, sino también la de Benedict y Sophie", según expresó en declaraciones a Tudum.