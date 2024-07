El final de The Acolyte 1x06: ¿Es ((SPOILER)) Darth Vader de la Antigua República?

Después de la tempestad llega la calma y precisamente eso, mucha calma, es lo que tras el sangriento combate del la anterior entrega, ha derrochado el sexto capítulo de The Acolyte. La nueva serie de Star Wars ha entrado en su recta final de forma sosegada pero dejando también sobre la mesa elementos que ya están generando mucha conversación entre los fans. Y es que, a pesar de que ya se conoce la verdadera identidad del villano que se escondía bajo la máscara, parece que la serie aún guarda algunos ases bajo la manga e incluso podría estar preparando su propia versión de Darth Vader...

Después de que al final del capítulo 5 Mae abandonara a Osha en Khofar, haciéndose pasar por ella para engañar al Maestro Sol, la joven quedaba a merced de Qimir o El Extraño (nombre por el que de momento se conoce al Sith o Caballero Ren). Tal y como muestra el sexto episodio, el villano, en vez de matarla, la lleva a un planeta desconocido en el que tiene su refugio.

Así, una parte importante del episodio se centra en la dinámica que se construye entre Osha y El Extraño. A pesar de que esta comienza albergando ira hacia Qimir, debido a la matanza que perpetró en Khofar, segando la vida de dos Jedi importantes para ella, Yord, un antiguo amigo y la padawan Jecki, por quien había empezado a sentir sincero afecto, no se decide a atacarle, lo que entra en conflicto con sus principios, pero tampoco a huir, una posibilidad que le deja abierta el propio villano.

Y es que, aunque Osha repite que no es igual que su hermana, que ella no es tan fácil de corromper, la chica no puede evitar sentirse atraída en cierto modo por el Lado Oscuro, por lo prohibidido de la Fuerza, e intrigada por lo que Qimir pueda revelar. Por otro lado, Qimir ya dejó claro en el anterior episodio que lo que ansía es un aprendiz, "una acólita", y tras la traición de Mae es más que probable que haya decidido probar suerte con su gemela.

"Osha, la Fuerza es muy intensa en ti, y alguien debe enseñártelo", desvela el Sith, unas palabras que sin duda contradicen lo que ella creía saber ya que, según los Jedi, la Fuerza se pierde si no se ejercita. "Los Jedi enseñan que solo hay una forma de acceder a la Fuerza y que o lo haces a su manera o desaparece. Pero hay otra forma. Bajo el manto de la consciencia hay emociones poderosas: ira, miedo, pérdida, deseo", explica Qimir... Algo que Osha enseguida reconoce como el camino al Lado Oscuro.

El título del episodio, Enseñar/Corromper, retoma la estructura de los títulos de los primeros capítulos, que con sus dos términos contraponían las historias de Osha y Mae y podría hacer referencia a cómo se han invertido ahora los papeles de las gemelas, con Osha viéndose tentada por el Lado Oscuro. Y es que, mientras desde la perspectiva de un Jedi lo que está haciendo Qimir sería corromper, el Sith probablemente lo definiría como "enseñar".

PARALELISMOS CON DARTH VADER

Así, el episodio 6 de The Acolyte ha sugerido que Osha podría tomar el camino hacia el Lado Oscuro, como ya han hecho otros muchos antiguos Jedi dentro del canon. El más famoso de ellos, efectivamente y sí, fue Anakin Skywalker que se transformó en Darth Vader.

Parece inevitable ver referencias a este icónico personaje en cualquier nuevo proyecto de Star Wars y, de hecho, los fans ya señalaron una en el episodio 3, cuando se revela que las gemelas, como Anakin, carecen de padre.En todo caso, la última entrega finalizaba con un potente e innegable paralelismo con la escena de transformación de Anakin en Darth Vader.

Osha, a pesar de sus reticencias iniciales, acaba probándose la máscara de cortosis de El Extraño. En esta escena, el punto de vista de la joven, que enseguida se reduce a una fina línea cuando termina de ponerse el casco, recuerda al de Darth Vader en Star Wars. Episodio III: La venganza de los sith.

Asimismo, un plano de Osha con el casco, en el que solo se oye su pesada respiración remarca la conexión con Vader... Porque si algo caracterizaba al villano más icónico de la historia del cine era ese siniestro sonido, casi asmático.

Habrá que esperar a los nuevos episodios de The Acolyte para ver si realmente Osha se rinde al Lado Oscuro, convirtiéndose en una suerte de Darth Vader de la Alta República.