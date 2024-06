Archivo - La creadora de The Acolyte explica el nuevo villano de Star Wars: “No queríamos otro Darth Vader”

Archivo - La creadora de The Acolyte explica el nuevo villano de Star Wars: “No queríamos otro Darth Vader” - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, ha desvelado al fin la identidad de su temible villano con el estreno del quinto episodio. Durante semanas, los fans habían teorizado con el rostro que se ocultaba detrás del misterioso casco dentado del antagonista. Y el resultado es que los defensores de una de las teorías más extendidas estaban en lo cierto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Este oscuro Sith era en realidad Quimir, el hasta entonces compinche de Mae. La creadora de The Acolyte, Leslye Headland, ha explicado en una entrevista concedida a Entertainment Weekly cómo se gestó este giro de guion del personaje y por qué tantos espectadores pudieron anticiparse a la revelación de su identidad.

“Creo que un buen giro no se trata de ocultarle todo al público y luego arrojárselo como: '¡Oye, esto es lo que no viste! ¡Lo ocultamos tan bien que no viste esto!' Creo que un buen giro es telegrafiar lo que va a suceder y luego, una vez que sucede, ejecutarlo sin una pizca de piedad o sentimentalismo”, reflexiona la creativa.

“Eso es lo que me encantaba de empezar con los camisas rojas", continúa, referenciando los asesinatos de algunos Jedi sin nombre al comienzo del episodio. “Estás como: 'Oh, simplemente va a matar a un montón de camisas rojas, y todos van a estar bien y... ¡OH DIOS MÍO, JECKI ESTÁ MUERTA! Está bien, te escucho’”, concluye la showrunner de The Acolyte.

A su vez, Manny Jacinto, que interpreta al propio Quimir, ha explicado cómo fue la transformación para pasar de ser un personaje secundario y descuidado a convertirse en el gran villano de la serie. "Hablamos mucho sobre cómo coger un personaje de bajo estatus y convertirlo en un tipo duro. Es un tipo que pasa desapercibido, al que nadie le presta atención, y de repente es él quien mueve los hilos”, cuenta.

“Queríamos un personaje que no solo fuera opresivo y poderoso, sino que cuando lo vieras, te sintieras perturbado por él”, añade el actor. “Queríamos un personaje que no fuera simplemente un tipo estilo Darth Vader que domina poderoso la pantalla. Era el concepto de lo siniestro. Puede ser un traspié en el caminar de una persona o un tic en el ojo de alguien. Es muy sutil, es esa incomodidad que la gente experimenta. Eso es en lo que queríamos centrarnos para este Lord Sith”, sentencia.

EL FINAL DE THE ACOLYTE 1X05

En el desenlace del episodio, Mae se cambia de ropa con Osha para engañar a Sol. Pero Quimir encuentra a la "gemela buena" tirada en el bosque y reconoce de inmediato que no es su discípula. “Qué seres tan extraordinarios somos. Incluso al revelar nuestro triunfo dejamos ver nuestra desesperación”, dice mientras la tapa con una manta. Una sugerente escena que el intérprete también ha analizado.

“Creo que es esencialmente nuestra introducción al tercer acto. Básicamente, resume todo lo que creías saber en estos primeros episodios. Vamos a entrar en un territorio completamente diferente. Ahora es un mundo distinto el que vamos a presentar. Y no solo una nueva historia, sino nuevas motivaciones para todos los personajes”, comenta, dejando caer nuevas alianzas en los tres capítulos restantes de The Acolyte.

“Osha querrá escuchar algunas de las cosas que el Extraño tiene que decir”, insiste Jacinto. Para descubrirlo hay que esperar al sexto episodio de The Acolyte, que se estrena en Disney+ el miércoles 3 de julio en España, la noche del martes 2 de julio en América Latina.