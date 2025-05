Julia Louis-Dreyfus, la jefa de los anti-Vengadores en Thunderbolts*: "Su superpoder es la manipulación"

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Un nuevo equipo de superhéroes o, más bien, de anti-héroes, irrumpe en el UCM con el estreno de Thunderbolts*, que llega a los cines españoles este miércoles 30 de abril. Y como Nick Fury en Vengadores, este nuevo grupo también cuenta con un personaje que mueve los hilos y que es responsable de la improbable unión de sus miembros. Se trata de Valentina Allegra de Fontaine que, además, por otro lado se presenta por momentos como la villana de la historia.

"Es una gran manipuladora", expone Julia Louis-Dreyfus, la actriz que da vida al personaje, en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, explicando el poder que una humana extremadamente astuta pero con facultades físicas normales como Val tiene en un mundo lleno de superhumanos.

"Su superpoder es la manipulación y estar tres o cuatro pasos por delante de donde todo el mundo está y eso es en sí mismo un superpoder, a pesar de que no está volando y transformándose y volviéndose invisible, pero le da mucha fuerza y mucha influencia sobre estos personajes", señala la intérprete.

Al contrario de lo que ocurre con algunos de los personajes de Thunderbolts*, la cinta dirigida por Jake Schreier no supone el debut de Valentina en el UCM. De hecho, Louis-Dreyfus ya ha encarnado a la Condesa en otros proyectos, incluyendo una escena post-créditos en Viuda negra, así como en Black Panther: Wakanda Forever y un par de episodios de Falcon y el Soldado de Invierno.

Sí que es nuevo en el universo cinematográfico marvelita un personaje muy ligado en la cinta al de Valentina, el de Geraldine Viswanathan, que interpreta a Mel. A raíz de los adelantos, hay ciertas especulaciones sobre que el personaje podría ser más de lo que aparenta, correspondiéndose en realidad con Melissa Gold, A.K.A. Songbird.

Consciente de estos rumores, la actriz se declara fan de la superheroína y dispuesta a interpretarla si se diera el caso, aunque teniendo cuidado en no afirmar ni desmentir nada. "No puedo decir lo uno o lo otro, pero me encanta su pelo rosa", remarca.

LA SOLEDAD Y LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Aparte de Louis-Dreyfus y Viswanathan, completan el reparto de la cinta Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), David Harbor (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent) y Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), que retoman sus papeles de anteriores proyectos, además de Lewis Pullman, que debuta como Robert Reynolds/Sentry/The Void.

"Todos estamos muy solos y no conocemos la idea de lo que significa un equipo o una familia", explica John-Kamen sobre los Thunderbolts. Para la intérprete, el hecho de que estos inadaptados "elijan" unirse, en vez de "verse forzados a ello" es algo que puede resultar familiar, "cuando dices 'sí, no tienes por qué estar solo, no tienes por qué sufrir'".

Por su lado, y reflexionando sobre cómo la presentación de temas más profundos y oscuros como la salud mental o los traumas (muy presentes en Thunderbolts*) ha afectado al género del cine de superhéroes, Pullman señala que lo está "haciendo temblar un poco" en el sentido de hacer que se tome "más tiempo en la excavación de estos personajes". "Y sí, hay un montón de acción y explosiones y peleas y cosas emocionantes pasando en esta película, pero también hay un montón de grandes momentos muy ricos", explica.