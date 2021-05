El final de Jupiter's Legacy revela al verdadero traidor de La Unión de la Justicia

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

El episodio final de Jupiter's Legacy fue una vorágine de revelaciones, tanto pasadas como futuras, sobre la importancia del Código de Utopian y la influencia que éste ha tenido tanto en los miembros de La Unión de la Justicia como en la sociedad en general, y en la Segunda Generación de superhéroes en particular. Y por supuesto termina con varios cliffhangers, que merecen un análisis.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Jupiter's Legacy concluyó su primera temporada con un frenético episodio final en el que se desarrollan tres historias simultáneamente. Mientras Brainwave y Lady Liberty -con la ayuda de la hija de Walter, Raikou- tratan de penetrar en la mente del clon de Blackstar, Utopian y Paragon se enfrentan al villano original, que se ha escapado de la cárcel.

Chloe y Hutch, por su parte, tratan de robar un dispositivo "capaz de atravesar a la persona más fuerte del mundo", que podría ser utilizado para matar a Utopian... o quizás para encontrar al desaparecido padre de Hutch, que no es otro que el ex miembro de La Unión Skyfox.

Con tantos personajes, subtramas y traiciones -y tantas historias que han quedado abiertas de cara a una 2ª temporada- el final de Jupiter's Legacy tiene mucho que digerir. Éste es un desglose de todo lo que sucedió en el final de la serie, y lo que eso supone para el futuro de La Unión y el Código de Utopian.

LA MISIÓN DE HUTCH Y CHLOE

La relación entre Hutch y Chloe, los hijos de Skyfox y Utopian respectivamente, no auguraba nada bueno. Uno es un hábil ladrón, la otra es rebelde e indestructible. Juntos, logran hacerse con el poderoso dispositivo, no sin antes jugarse la vida, y en los momentos finales del episodio Hutch asegura que no quiere matar a Utopian, si no encontrar a su desaparecido padre.

Desde que Skyfox violó el Código de Utopian, y traicionó a La Unión, ha estado desaparecido, y sólo aparece en la serie en los flashbacks del pasado y en la mente de Blackstar, donde pelea contra Brainwave y Lady Liberty.

Sabiendo que fue el propio Brainwave quien creó el clon del villano, es casi imposible que Skyfox se haya estado ocultando tantos años ahí. Más bien se trata o de una creación mental de Walter -ideada con el objetivo de incriminar a George delante de Lady Liberty- o del propio Skyfox proyectándose desde algún lugar remoto, buscando venganza por los amigos que le dieron la espalda y le acusaron de traidor.

EL CÓDIGO DE UTOPIAN Y PARAGON

Utopian es el inquebrantable último resquicio del Código que él mismo implantó cuando La Unión consiguió sus poderes. El "ni gobernamos ni matamos" que tan bien funcionaba hace 100 años ahora se tambalea en un mundo en el que los villanos son cada vez más poderosos y despiadados, y donde los héroes se juegan la vida a diario sin utilizar todo su potencial para no asesinar.

Este conflicto de ideales llega a su clímax cuando Blackstar- ayudado por Brainwave- escapa de prisión y Utopian y Paragon se enfrentan a él. Con Brandon a punto de morir a manos del villano, Sheldon se enfrenta a la dura decisión de salvar a su hijo y romper su propio Código, o respetarlo y que muera a manos de su enemigo.

Por suerte, gracias a Petra, la pelea se interrumpe antes de que Utopian atraviese con sus rayos de calor a Blackstar, y Paragon -aunque tiene la oportunidad de matarle- decide respetar el Código de su padre, dándole una última esperanza al anciano líder de La Unión.

Aunque Utopian asegura a Brandon que jamás le habría dejado morir, lo cierto es que duda durante bastante tiempo si merece la pena romper el Código. Sus palabras parecen sinceras, pero ahora Sheldon se ha dado cuenta de cómo de anticuadas están sus propias reglas, y eso traerá consecuencias impredecibles en la 2ª temporada.

EL CLON DE BLACKSTAR Y LA TRAICIÓN DE BRAINWAVE

La tercera historia, la más importante, revela quién es realmente el artífice de todo el plan que incluía clonar a Blackstar. Y no es otro que Brainwave, el hermano mayor de Utopian, cuyo objetivo es desmantelar La Unión desde dentro y volver a Brandon en contra de su propio padre, para acabar así con la soberanía de Sheldon.

El hecho de que Brainwave fuese el villano en las sombras todo el tiempo es bastante sorprendente. Es cierto que no siempre estaba de acuerdo con el liderazgo de Utopian, pero todo su plan fue orquestado para que Paragon matase al clon de Blackstar y con ello debilitase la fe de Utopian tanto en el Código como en su propia familia.

Sabía que La Unión querría llegar al fondo del asunto hasta averiguar quién creó el clon, y antes o después le enviarían a la mente de Blackstar. Antes de que eso ocurriese, Brainwave de alguna forma logra proyectar a Skyfox en el cerebro del villano con intención de culparle a él de todo y que sus verdaderas intenciones quedasen ocultas.

Desde luego, el plan le salió a la perfección, ya que nadie sabe que él es la verdadera amenaza, salvo su hija Raikou, a la que el despiadado Brainwave no duda en asesinar para asegurar su silencio.

En última instancia, Brainwave quiere derrocar a Sheldon como líder de La Unión, desechar el estricto código moral que rige sus acciones e implementar sus propias reglas sobre cómo los superhéroes pueden mejorar el mundo. Al fin y al cabo, se trata de una disputa familiar, que puede decidir el destino del mundo.