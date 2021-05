El final de Jupiter's Legacy explicado: El Código de Utopian y la traición de... SPOILER

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

La trama de Jupiter's Legacy, que abarca prácticamente un siglo de historia de la familia Sampson, gira en torno al relevo generacional de los miembros de La Unión de la Justicia por sus rebeldes e inexpertos hijos. Ocho capítulos que, con constantes viajes entre el pasado y presente, muestra también cómo el mundo -y sus villanos- han cambiado desde que nació La Unión y Utopian instauró su Código cien años atrás.

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En Jupiter's Legacy, los superhéroes, tanto los antiguos como la nueva generación que ha de tomar el revelo, se rigen por unas estrictas normas instauradas por Utopian, conocidas como el Código, de las cuales la más importante es no matar bajo ninguna circunstancia. Una regla que, tradicionalmente, ha regido la actuación de otros superhéroes legendarios como Superman o Batman.

"Ni gobernamos ni matamos. Ese es el Código", explica Utopian en una escena flashback del último episodio. "No son sólo nuestros valores, sino nuestro sistema de control para que a nadie le tiente dominar el mundo", añade refiriéndose a cómo su hegemonía de seres superpoderosos funciona como una línea roja infranqueable para todo aquel que quiera dominar el planeta.

Sin embargo, en la actualidad muchos consideran éstas reglas anticuadas, ya que, donde antes el enemigo eran ladrones y gánsteres, ahora son supervillanos de gran poder que no dudan en asesinar en cuanto tienen ocasión.

Esto deja en una clara desventaja a los héroes, ya que, al no regirse por ningún tipo de moral, los psicópatas como Blackstar pueden utilizar todo su poder a sabiendas de que lo peor que les puede pasar es que sean encarcelados.

Paragón, el propio hijo de Utopian, pone en duda la validez del Código y lo quebranta en el primer capítulo de la serie al matar a Blackstar (aunqueque más tarde se revelará que no era el villano, sino un clon del mismo) para salvar a sus padres. Con esto, el autor Mark Millar representa la eterna dualidad del bien y el mal de un modo similar al caso de Batman y Joker, donde da igual lo que haga el payaso que Bruce Wayne jamás quebranta su propio código.

LA TRAICIÓN DE SKYFOX

El desacuerdo de los superhéroes con el Código de Utopian es algo que viene de lejos. Durante toda la serie se habla de Skyfox (George Hutchence) como un traidor, que, tras ser el supuesto causante de la desestructuración de La Unión, se dio a la fuga y se convirtió en el villano más peligroso del mundo.

Tal y como relata Utopian a su hijo en una escena del último episodio: "Skyfox sentía que el Código le reprimía. Creía que podía hacer más por el país sin él. Discutimos muchas veces sobre eso en ésta misma sala. Discutimos sin sentido, porque acabó violando el Código. Fue el principio del fin para Skyfox y para La Unión y se convirtió en nuestro enemigo".

Aunque la serie no revela qué ocurrió exactamente con Skyfox, de las palabras de Utopian se puede deducir que al enfrentarse a sus compañeros asesinó a alguien antes de desaparecer. Su víctima no está clara, pero teniendo en cuenta que hay sexto miembro de La Unión (Blue Bolt) que no aparece en el presente y cuya vara mágica (un artilugio conocido como 'power rod' que permite teletransportarse) está en manos Hutch, el hijo de George Hutchence, no es descabellado aventurar que en su revuelta contra sus compañeros Skyfox le mató, lo que le convirtió en el enemigo definitivo de Utopian.

Lo más probable es que el oscuro pasado de La Unión y la traición de Skyfox se explore en la 2ª temporada de Jupiter's Legacy, dando más protagonismo a la trágica historia de Blue Bolt. Mientras, el Código de Utopian sigue, a duras penas, vigente en la nueva generación de superhéroes.

Pero se acercan malos tiempos, y el líder de La Unión necesitará toda su fe si quiere impedir que el mundo que tanto le ha costado crear se desmorone ante sus ojos.