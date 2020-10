Filtrada la nueva armadura de Nilfgaard en la temporada 2 de The Witcher

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

El rodaje de la 2ª temporada de The Witcher sigue adelante en Reino Unido tras el obligado parón por la pandemia de coronavirus. Y tras mostrar la nueva (y polémica) armadura de Geralt de Rivia y filtrarse las primeras imágenes de Ciri y Yennefer, ahora ha llegado el momento de los reinos de la ficción, en concreto los pueblos de los elfos y los guerreros de Nilfgaard, ambos con importantes cambios.

En ambos casos las fotos desde el set de rodaje provienen de Redaninan Intelligence, y en ellas se muestra, por un lado, al actor Eamon Farren como el terrateniente nilfgaardiano Cahir, que en la nueva temporada luce una imponente armadura negra y dorada, que añade un casco de diseño significativamente más agresivo que el de la 1ª temporada.

Este cambio en las armaduras del ejército del Imperio Nilfgaardiano era uno de los más esperados por los seguidores de The Witcher, después de que no pocos criticaran la singular apariencia de las corazas en la primera temporada.

You vs. the Vicovarian she told you not to worry about pic.twitter.com/QA0l4dXORv — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020

Tal y como explicó el diseñador de vestuario Tim Aslam, la armadura de los soldados nilfgaardianos pretendía mostrar el sentimiento del reino en los tiempos anteriores a su ascenso al poder, algo que en la temporada 2 ha cambiado radicalmente ya que ahora muestra poderío y opulencia.

Por otro lado, el medio también ha publicado unas instantáneas de la hechicera elfa Francesca Findabair junto a Fringilla Vigo. Y sorprendentemente, Francesca tiene una mano posada sobre su vientre de embarazada, algo que se aleja radicalmente de las novelas Blood of Elves y Time of Contempt, en las que se inspira la 2ª temporada de The Witcher.

EXCLUSIVE: First look at Francesca Findabair reveals a surprising change in #TheWitcher Season 2https://t.co/NlY0q0Sm5M — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020

Uno de los rasgos más significativos de los pueblos elfos en los libros de Andrzej Sapkowski es su dificultad para engendrar hijos, por lo que la historia de Francesca se ha transformado significativamente, convirtiéndola en "una madre que haría cualquier cosa por su hijo", tal y como ponía en su descripción en la hoja de casting.

La 2ª temporada de The Witcher no tiene fecha de estreno prevista en Netflix.