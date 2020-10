The Witcher 2: Yennefer y Ciri estrenan trajes en las fotos filtradas del rodaje

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Witcher continúa su filmación con Henry Cavill como Geralt de Rivia a la cabeza. Pero cuando regrese no estará sólo, porque le acompañarán sus dos co-protagonistas, la hechicera Yennefer (Anya Chalotra) y Ciri (Freya Allan), que al igual que el brujo titular, también lucirán nuevos atuendos.

Hace unos días se revelaron las primeras fotos de Cavill como Geralt de Rivia con su nueva armadura, que muchos fans ridiculizaron comparándola con la del Batman de George Clooney y sus 'batpezones'. Ahora, una nueva oleada de fotos filtradas desde el rodaje publicadas por Just Jared, muestran a las dos protagonistas femeninas juntas montando a caballo con nuevos y elegantes ropajes.

Las nuevas imágenes filtradas muestran a Chalotra, que interpreta a Yennefer, usando su teléfono móvil entre escena y escena. Se puede apreciar un elegante vestido negro con filigranas plateadas, característico de la orden mágica a la que pertenece.

EMERGENCY 🚨 Anya Chalotra with a new Yennefer of Vengerberg outfit filming for #TheWitcher2 with Freya Allan today in the UK pic.twitter.com/uhuUvPLzSx — best of anya chalotra (@bestofanyac) October 21, 2020

And there’s more! Anya Chalotra on the set of #TheWitcher2 ❤️ pic.twitter.com/cXAFMZpbNO — best of anya chalotra (@bestofanyac) October 21, 2020

En el caso de Ciri, su ropa se asemeja más a la de un cazador, siendo más cómoda para los viajes largos y para enfrentarse a los peligros que seguro enfrentará en su viaje, y que también le servirán para pasar desapercibida y ocultar su verdadera identidad.

Anya Chalotra and Freya Allan or Yennefer and Ciri? 🤔 More of the duo filming for #TheWitcher2 pic.twitter.com/pHKe2WiQbM — best of anya chalotra (@bestofanyac) October 21, 2020

MORE 🚨 Anya Chalotra on the set for #TheWitcher2 as Yennefer of Vengerberg today (21) in the UK pic.twitter.com/l89AAUBMP3 — best of anya chalotra (@bestofanyac) October 21, 2020

Aunque Yennefer y Ciri no se llegaron a conocer en la 1ª temporada, las nuevas imágenes sugieren que harán gran parte de su travesía de los nuevos episodios juntas. Incluso podría significar que la hechicera ha tomado a la princesa como su discípula, para ayudarla a controlar su propia magia.

La 2ª temporada de The Witcher aún no tiene fecha de estreno prevista en Netflix