Filtrada la conexión de The Falcon and Winter Soldier y Ronin en Vengadores: Endgame - MARVEL

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

La serie de The Falcon and The Winter Soldier, pese a retrasar su estreno varios meses a causa de la pandemia de coronavirus, será la primera ficción de Marvel en llegar a Disney+. Y al parecer, su argumento guardará una importante conexión con Vengadores: Endgame. En concreto con el personaje de Jeremy Renner, Ojo de Halcón.

Los detalles de la trama de The Falcon and The Winter Soldier se mantienen aún en secreto, siguiendo el modus operandi habitual en las producciones de Marvel Studios. Sin embargo, se ha filtrado una hoja de casting -a través de Reddit- que podría esconder muchos secretos. Ha trascendido que Falcon asumirá el mando de Capitán América con no pocos opositores, entre ellos el Agente de EE.UU., también conocido como Wyatt Russell.

Y más allá, se espera que la Yakuza también juegue un papel importante en la trama de la serie, aunque por el momento se desconoce cómo podría encajar en la historia. Según la ficha oficial de IMDb, los actores Kawui Joa y Leon Ngo interpretarán, al menos en un episodio, a un pandillero y un ciclista Yakuza respectivamente.

Lo más curioso es que ambos actores asiáticos ya estuvieron en Endgame, en la escena en la que Viuda Negra va a buscar a Ojo de Halcón, ahora convertido en Ronin, a Japón, donde se enfrenta a la mafia nipona. Por el momento, se desconoce si el propio Renner aparecerá en la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan.

Por otro lado, Disney+ ya trabaja en una serie del propio Ojo de Halcón, así que no sería extraño que de una forma u otra aparezca, aunque sea en forma de cameo, en The Falcon and The Winter Soldier. En éste caso, podría estar relacionado con la Yakuza -que posiblemente busque venganza contra el Vengador- o no.

La serie de The Falcon and The Winter Soldier se encuentra actualmente en proceso de post-producción, y tras los retrasos causados por el coronavirus, finalmente se estrenará en Disney+ en algún momento de 2020.