La razón por la que The Last of Us no mostró los cadáveres de Bill y Frank

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

El tercer capítulo de The Last of Us fue uno de los más aplaudidos de la serie. En él se presentaba la romántica historia de Bill y Frank, dos supervivientes del apocalipsis del Cordyceps. A diferencia del videojuego, ambos llegaban juntos y enamorados hasta el fin de sus días. Sin embargo, en el episodio no se mostraban sus cuerpos una vez muertos.

La respuesta a esta decisión creativa la tiene el director de ese capítulo, Peter Hoar. El cineasta ha explicado por qué prefirieron terminar la bonita historia de Bill y Frank con su despedida y no hacer que Joel y Ellie encontraran sus cadáveres al llegar a la casa en busca de ayuda.

"Bueno, eso siempre estuvo en el guion, nunca mostrar los cadáveres. También es algo que debatimos como equipo al principio. No es algo gratuito", señala Hoar en una entrevista concedida a Deadline. Por tanto, en ningún momento llegó siquiera a filmarse una escena con los personajes ya fallecidos.

"Creo que lo que probablemente diría el productor ejecutivo Neil Druckmann es que el mundo de The Last of Us es muy brutal. Y en un mundo brutal, las personas saldrán heridas y experimentarán un trauma horrendo en sus cuerpos y mentes. Creo que Craig [Mazin] pensó que simplemente no lo necesitábamos. No era necesario", añade Hoar.

El director deja claro que tanto los dos creadores de The Last of Us, Druckmann y Mazin, como él y los demás responsables creativos, coincidieron al respecto. El romance entre Bill y Frank era lo suficientemente potente como para no tener que impactar al espectador con sus cadáveres.

El capítulo se ganó de inmediato las alabanzas del público, a pesar de que Pedro Pascal y Bella Ramsey, los protagonistas de la serie, apenas aparecen en él. Donde sí estarán será en la segunda temporada de The Last of Us, que estaba en desarrollo hasta la llegada de la huelga de guionistas y actores. Su rodaje, previsto inicialmente para principios de 2024, presumiblemente se retrasará. Y con ello la fecha de estreno, aún sin anunciar.