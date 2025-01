Fans The Last Of Us descubren el día exacto en que la temporada 2 llegará a Max

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Recientemente, en el último avance de la temporada 2 de The Last Of Us, Max confirmaba que la nueva tanda de capítulos de la aclamada adaptación del videojuego de Naughty Dog llegaría a la plataforma este abril. Ahora, teniendo en cuenta el calendario de estrenos de la plataforma de streaming, hay quien cree haber descubierto el día exacto en que estará disponible el primer episodio de la ficción.

Según apunta una cuenta de fans de la serie en X (antes Twitter), la segunda temporada de The Last Of Us, que constará de siete episodios, llegará a Max el domingo 13 de abril, la madrugada del domingo al lunes en España.

Es decir, que los nuevos capítulos de la aclamada serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se estrenarán una semana después de que se emita el final de la tercera temporada de The White Lotus.

With 7 episodes, The Last of Us Season 2 will reportedly premiere on Sunday, April 13, 2025, on HBO and Max, one week after the season finale of The White Lotus Season 3. pic.twitter.com/YWW9tXFaBE — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) January 8, 2025

Y es que el servicio de streaming tiene por regla general lanzar los episodios de sus mayores producciones en domingo, tal y como ocurre con La Casa del Dragón, El Pingüino o Dune: La profecía.

Tanto la nueva temporada de The White Lotus como la de The Last Of Us son dos de los estrenos más esperados de la plataforma y, teniendo en cuenta que los nuevos capítulos de la serie escrita y dirigida por Mike White aterrizarán en Max cada domingo desde el 16 de febrero hasta el 6 de abril, es de esperar que la ficción de Craig Mazin ocupe inmediatamente después su lugar.

"Tras cinco años de paz después de los acontecimientos de la primera temporada, el pasado común de Joel y Ellie les alcanza, llevándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada de The Last Of Us.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, en sus nuevos capítulos la serie también contará en su reparto con Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Gabriel Luna, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Jeffrey Wright, entre otros, además de con Catherine O'Hara como actriz invitada.