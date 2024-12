La temporada 3 de The Last of Us llegará antes de lo esperado

La temporada 3 de The Last of Us llegará antes de lo esperado - MAX

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Last of Us llegará a HBO en la primavera de 2025, pero todo apunta a que la serie contará con una tercera entrega. A la espera de los nuevos episodios, ya se han revelado algunos detalles de la temporada 3.

Según Production Bulletin, no solo ya se está preparando la tercera temporada de The Last of Us, sino que también tiene un inicio de producción programado para el verano de 2025. Este detalle es sorprendente ya que la temporada 2 de la serie aún no se ha estrenado, pero pone en evidencia la confianza de HBO en la franquicia. Dado que la temporada 2 llegará en primavera de 2025, esto podría significar que la producción de la temporada 3 podría comenzar poco después de que el episodio final de la temporada 2 se emita.

El rodaje de la temporada 3 de The Last of Us tendrá lugar en Vancouver, Canadá. Esto podría significar el regreso a algunas de las mismas ubicaciones utilizadas en la temporada 2, que también se filmó en Vancouver y sus alrededores.

La mayoría de los directores que dirigieron episodios de la segunda temporada de The Last of Us parece que regresarán, incluidos Kate Herron, Mark Mylod, Nina Lopez-Corrado y Stephen Williams. Según Production Bulletin, todos los productores de las dos temporadas anteriores de la exitosa serie también estarán de vuelta. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado oficialmente por HBO.

La historia de la temporada 2 de The Last of Us continuará adaptando los eventos del videojuego The Last of Us Part II, con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. Catherine O'Hara, Jeffrey Wright, Kaitlyn Dever y Young Mazino también formarán parte del elenco de la temporada 2.