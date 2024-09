La temporada 2 de The Last of Us tendrá otro Bill y Frank

La temporada 2 de The Last of Us tendrá otro Bill y Frank - MAX

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us es uno de los estrenos más esperados de Max para 2025. Su cocreador, Neil Druckmann, ha dejado caer que esta nueva entrega de la serie de la serie que sigue los pasos de Joel (Pedro Pascal) y Elie (Bella Ramsay), podría contar con un desgarrador y emotivo capítulo como el protagonizado por Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) en la primera temporada.

Bill y Frank fueron presentados en el tercer capítulo de The Last of Us, donde vivieron una intensa y profunda, aunque amarga, historia de amor en tiempos del Apocalipsis. El episodio fue elogiado por los fans como uno de los mejores y más conmovedores de toda la ficción.

Y es que, tras años sorteando dificultades como ataques de saqueadores, los personajes de Offerman y Bartlett construyen una vida juntos y conocen a Joel y Tess, con quienes se alían para hacer intercambios de contrabando. Poco a poco van envejeciendo sin contraer el hongo del Cordyceps.

Pero cuando Frank contrae una enfermedad degenerativa, decide suicidarse. Tras contarle su plan a Bill para casarse con él y vivir una última velada romántica juntos, este decide que también se tomará las mismas pastillas que Frank en su copa de vino.

Y ambos, razón de ser el uno del otro, terminan dirigiéndose al dormitorio, donde mueren juntos. No sin antes dejarles a Joel y Tess una serie de instrucciones sobre cómo hacerse con todo lo que necesiten de la casa, incluyendo armas, comida y una camioneta.

Al parecer, la temporada 2 podría contar con un capítulo igual de desgarrador que el de Long, Long Time. Y es que, según ha revelado Druckmann al podcast Strictly Business, hay cosas en esta entrega que le entusiasman y que ya habían insinuado.

"Me viene a la cabeza una escena en particular, la cual creo que los fans del juego se van a tragar, porque cuenta la historia de un personaje importante que no teníamos manera de relatar en el videojuego", comentó el showrunner, dando a entender que podría replicar el éxito de este episodio en la segunda entrega de la serie.

El hecho de que la ficción de Max adaptase la dramática relación de Bill y Frank a la pequeña pantalla permitió a Druckmann y Craig Mazin ahondar en ella y ampliarla. Y es que este tierno romance apenas fue explorado en el mítico videojuego de Naughty Dog.

Es más, cuando los jugadores llevan a Joel y Ellie hasta Lincoln, se encuentran con un solitario Bill que les explica que una vez tuvo un compañero, alguien de quien cuidar. "Cuando te adentras en el juego, Frank ya no está vivo, de manera que insinuamos la relación entre estos dos hombres. En cambio, aquí dijimos, bien, centrémonos en dicha relación", añadió Druckmann.

La primera parte de The Last of Us recibió elogios tanto de la crítica como del público por su fidelidad al material original en el que se basa. En la segunda entrega del videojuego, Joel es brutalmente asesinado por Abby, personaje que aterrizará en los nuevos episodios de la serie y estará interpretada por Kaitlyn Dever.

Sin embargo, cabe destacar que será completamente diferente, como ya revelaba en febrero de 2024 el propio Druckmann a Variety. "No será exactamente como el juego", puntualizó. El reparto de los nuevos episodios incluye también a Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac, además de Catherine O'Hara.