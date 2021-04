Falcon y el Soldado de Invierno desvela el destino de Zemo: ¿Qué es la Balsa?

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

El penúltimo capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno ha vuelto ha suponer grandes cambios para Zemo, el villano de Capitán América: Civil War, cuyo destino en la serie podría ser muy importante para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras ver cómo Zemo desaparecía en el cuarto capítulo, en la quinta entrega de Falcon y el Soldado de Invierno el personaje de Daniel Brühl reaparece en su país natal, Sokovia, donde mira detenidamente la estatua dedicada a los caídos en el ataque de Ultrón en el que murió su familia.

Allí aparece Bucky, que armado con una pistola se enfrenta de nuevo cara a cara con el hombre que le controló mentalmente, le usó y le inculpó del asesinato del rey de Wakanda en la Civil War. "Te esperaba antes, pero no te preocupes, he decidido que no voy a matarte", dice Zemo con su tono prepotente que tras avisarle una vez más que Karli se ha radicalizado y no tiene salvación, ve como Bucky rechaza su consejo y le apunta con el arma. Una venganza a sangre fría que, a juzgar por su rostro, el barón no se esperaba pero acepta de buen grado.

Pero tras apretar el gatillo y esbozar una sonrisa, Bucky tira un puñado de balas al suelo. La pistola no estaba cargada. Es entonces cuando aparecen de nuevo en escena tres de las Dora Milaje de Wakanda para llevarse al hombre que asesinó a su rey. En todo caso, según le dice Ayo (Florence Kasumba) a Bucky, su intención no es ejecutar a Zemo, sino llevarlo a 'la Balsa' "donde vivirá el resto de sus días".

"Sería prudente que no aparecieras por Wakanda de momento, Lobo Blanco", concluye Ayo antes de partir con su preso hacia la prisión de máxima seguridad. Una cárcel en mitad del océano que los seguidores de Marvel ya vieron en Capitán América: Civil War, ya que allí fue donde encerraron a los héroes que ser revelaron contra los Acuerdos de Sokovia como Steve Rogers (Chris Evans), Wanda Maximoff (Elizbeth Olsen), Clint Barton (Jeremy Renner), Scott Lang (Paul Rudd) y el propio Sam Wilson (Anthony Mackie).

¿LA LLEGADA DE LOS THUNDERBOLTS?

El avance del último capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno parece que muestra algunas imágenes de Zemo en la prisión, una cárcel para supervillanos que en los cómics apareció por primera vez en el número 26 de 'Alias' de Jessica Jones. Por tanto es más que probable que allí Zemo se encuentre con algunos de los pasados o futuros enemigos de los Vengadores.

En este punto, también hay que recordar que en los cómics, la Balsa se ha usado no solo como prisión, sino con otros propósitos muy distintos. Así, y volviendo a Zemo, fue utilizada por el personaje como base de los Thunderbolts, un grupo con apariencia de superhéroes con el que se ganó confianza de los gobiernos del mundo... pero que en realidad eran temibles villanos. ¿Será la Balsa el lugar en el que Zemo reclutará a su grupo de villanos para el futuro del UCM?