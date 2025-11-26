Eva Green será la tía Ophelia en la temporada 3 de Miércoles - NETFLIX

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Jenna Ortega regresará como la hija mayor de los Addams en la temporada 3 de Miércoles (Wednesday), y Eva Green ha fichado para dar vida en los nuevos episodios de la serie de Netflix a Ophelia Addams.

"Estoy entusiasmada de unirme al deliciosamente retorcido mundo de Miércoles como la tía Ophelia. Esta serie tiene un universo oscuro e ingenioso, y estoy deseando aportar mi propia chispa de locura a la familia Addams", afirmó Green en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. "Eva Green siempre ha aportado una presencia electrizante y singular en la pantalla -elegante, inquietante y maravillosamente impredecible-", aseveraron Alfred Gough y Miles Millar, los creadores de la serie.

"Esas cualidades la convierten en la opción perfecta para ser la tía Ophelia. Estamos deseando ver cómo da vida al personaje y enriquece el universo de Miércoles", añadieron sobre Green, quien se erige así como la primera gran incorporación al elenco de esta temporada 3 de la ficción protagonizada por Ortega. Una de las grandes revelaciones que dejó el final de la temporada 2 de Miércoles era que la hermana desaparecida de Morticia (Catherine Zeta-Jones), y tía de su hija, seguía con vida y encerrada en una celda en el sótano de su madre, Hester (Joanna Lumley). En esta escena, el personaje aparecía únicamente de espaldas y escribiendo en la pared donde estaba retenida: "Miércoles debe morir".

Más allá del fichaje de Green, Netflix mantiene en secreto los detalles de la trama de la tercera temporada de la ficción, pero se espera que comience su rodaje en Irlanda en los próximos meses, de cara a un posible estreno en 2027, según los rumores.

Por otra parte, se desconoce la implicación que tendrá Tim Burton en esta nueva entrega. El cineasta dirigió cuatro capítulos tanto de la primera como de la segunda temporada, aunque no se sabe si también lo hará en la tercera, ya que "depende de su agenda". "Siempre es genial tener a Tim aquí", expresó Millar en declaraciones a Collider. "Tiene una gran relación con el reparto. Hemos tenido una colaboración de cinco años con él, que ha sido uno de los mejores momentos de nuestra carrera. Así que es genial. Esperamos que esté libre para volver", señaló.

Green ya ha trabajado a las órdenes de Burton en proyectos como Sombras tenebrosas, filme de 2012 en el que compartió protagonismo con Johnny Depp, y El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, película que vio la luz en 2016.