Suculento teaser de Miércoles T3 presenta a Winona Ryder como Tabitha y a Eva Green como la siniestra tía Ophelia - NETFLIX

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Jenna Ortega volverá a encarnar a la hija mayor de la familia Addams en la temporada 3 de Miércoles, que todavía no tiene fecha de estreno en Netflix. Mientras los fans se mantienen a la espera, la plataforma ha lanzado, a modo de aperitivo, un sorprendente teaser que confirma un esperado reencuentro en esta nueva entrega de la ficción, que contará nuevamente con Tim Burton como director y productor ejecutivo.

Las imágenes arrancan con dos versiones de Lurch, el sirviente de la familia Addams, poniendo un vinilo en el tocadiscos y vestidos de cocineros. Acto seguido, se quitan los gorros y delantales para comenzar a bailar al más puro estilo Gómez (Luis Guzmán) y Morticia (Catherine Z. Jones), los padres de Miércoles.

Instantes después, se disponen a preparar un banquete y comienzan a mostrar una suntuosa vajilla con la que el teaser descubre al elenco de esta temporada 3 de la serie protagonizada por Ortega. Tras anunciar en los platos de los comensales el regreso de Isaac Ordonez como Pugsley y de Joanna Lumley como Hester Frump, unas manos con la inconfundible forma de Cosa sostienen unas elegantes tarjetas en las que se revelan los nombres de los invitados.

Entre ellos destacan los de Moosa Mostafa y Georgie Farmer, quienes retomarán sus respectivos roles de Eugene y Ajax. Acto seguido, Netflix descubre el misterioso papel que, tras su confirmación, le tenía reservado a Winona Ryder en la temporada 3 de Miércoles: Tabitha, un personaje totalmente original.

Es decir, que, por ahora, más allá de su nombre, se desconoce cuál será el rol del personaje de Ryder en los nuevos episodios de la serie. Dicho esto, también podría tratarse de un homenaje a la actriz Tabitha St. Germain, quien en la serie La nueva familia Addams, estrenada en 1998, interpretó a una prima de Morticia.

En ese caso, y teniendo en cuenta que la actriz ya colaboró con Ortega y Burton en la secuela de Bitelchús, donde daban vida a madre e hija, no sería descabellado que ahora encarnara a otro miembro de la familia. No obstante, también podría tratarse de una nueva institutriz de la academia Nevermore, donde estudia Miércoles, pero toca esperar para averiguarlo.

Por otro lado, además de la incorporación de Ryder al elenco de la temporada 3 de la ficción, Eva Green dará vida a la misteriosa hermana de Morticia y tía de la joven Addams, Ophelia, cuya habilidad para ver el futuro la lleva a creer que su sobrina debe morir.