Una estrella de Yellowstone aborda el posible regreso de Kevin Costner a la saga - SKYSHOWTIME

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Taylor Sheridan ha ido expandiendo el universo de Yellowstone con los spin-offs de Rancho Dutton y Marshals, este último centrado en el hijo menor de John Dutton, Kayce, a quien interpreta Luke Grimes. El actor ha abordado ahora la posibilidad de que Kevin Costner regrese a la saga y cómo sería un reencuentro entre su personaje y el patriarca del clan familiar.

"Creo que estaría bien [que volviera]. Dudo que eso vaya a pasar a estas alturas. No lo sé", afirmó Grimes a USA Today. "Si hubiera un flashback, probablemente preferiría que fuera con Mónica en lugar de con John", añadió, refiriéndose así a su preferencia por reencontrarse con la esposa de su personaje y madre del hijo de ambos, Tate.

"Pienso que eso sería más conmovedor para el personaje. Pero ya veremos. No se ha hablado de ello, pero ya veremos", expresó Grimes.

En Yellowstone, Kayce permaneció durante buena parte de la serie a la sombra de John Dutton, por lo que Marshals brinda a Grimes y a su personaje la oportunidad de ocupar el centro de la historia. La temporada 2 de Marshals, que se estrenó el pasado 4 de octubre en CBS con su primer y vibrante episodio, aterrizará en SkyShowtime el 9 de octubre, apenas unos meses más tarde del estreno de la primera entrega.

LA TEMPORADA 2 DE MARSHALS CONVENCE A LA CRÍTICA Y A LOS FANS DE YELLOWSTONE

La segunda temporada de Marshals parece tener, por ahora, una mejor acogida entre crítica y público que la primera. Parte de las críticas iniciales se debieron a su formato de episodio semanal, que muchos espectadores consideraron alejado del marcado estilo de las producciones de Sheridan y de Yellowstone.

En cuanto a Sheridan, se encuentra trabajando actualmente en el guion de F.A.S.T., su primera película en más de cinco años, que llegará a los cines de todo el mundo en mayo de 2027. Además, se encargará del libreto de la adaptación cinematográfica del videojuego Call of Duty que Paramount estrenará en 2028, un proyecto que dirigirá Peter Berg y del que todavía no se ha anunciado el reparto.