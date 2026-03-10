Marshals aborda dos de los grandes misterios sin resolver de Yellowstone

Archivo - Tráiler de Y: Marshals, el spin-off de Yellowstone con Kayce Dutton en la línea de fuego - MTV ENTERTAINMENT STUDIOS/CBS - Archivo

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Marshals, el spin-off de Yellowstone centrado en Kayce Dutton (Luke Grimes), el hijo menor de John Dutton (Kevin Costner), ya está disponible en SkyShowtime. En sus dos primeros episodios, la serie ha comenzado a abordar algunas de las tramas que quedaron pendientes en la ficción original de Taylor Sheridan.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Marshals marca el inicio de un nuevo comienzo para Kayce Dutton y su hijo Tate (Brecken Merrill) tras la trágica muerte de su esposa y madre del joven, Mónica (Kelsey Asbille), quien falleció a causa de un cáncer. Sin embargo, esto también significa cambios para ambos y dejar atrás la vida apacible que el vástago menor de John Dutton deseaba en East Camp.

De este modo, Kayce habla con su viejo amigo de los Navy SEALs y se une a los Marshals. Ciertamente, el hijo menor de John Dutton nunca se llegó a implicar en el rancho familiar, y Tate parece tener más en común con su padre que con su abuelo. Sin embargo, aunque los compases finales del primer episodio parecían dar la impresión de que la serie dejaba atrás el legado de Yellowstone, el 1x02 de Marshals, titulado Zona mortal, vuelve a abordar el legado de los Dutton.

En el capítulo, Kayce se une a su nuevo equipo en una de sus primeras misiones: el escuadrón de Calvin debe interceptar un peligroso intercambio de mercancía ilegal en la conocida 'estación de tren' de los Dutton. Este ficticio y remoto acantilado de Wyoming era el lugar que la familia usaba para deshacerse de cadáveres, y aunque Kayce sabía de su existencia, asegura que era la primera vez que descubre realmente lo que ocurría allí.

De hecho, aunque el hijo menor de John Dutton demuestra su valía ante Calvin y los demás, su superior, Harry Gifford (Brett Cullen), sigue sospechando de Kayce y de que forme parte del equipo. La razón se debe al hecho de ser un Dutton.

Por otro lado, la presencia de Gifford arroja luz a dos relevantes cuestiones aún en el aire que no respondió Yellowstone. La primera es si la policía de Montana cerró la muerte de John Dutton III y la segunda si descubrieron qué le sucedió a su hijo adoptivo con Evelyn (Gretchen Mol), Jamie (West Bentley), quien murió asesinado por su hermana Beth (Kelly Reilly).

Gifford confirma que tanto la muerte de John como el caso de Jamie siguen sin resolverse. Esto sugiere que las fuerzas del orden han dejado de intentar resolverlo, aunque no significa que no haya nadie investigándolos. Pero, con los nuevos delitos en la zona, los recursos parecen redirigirse a casos más relevantes por ahora.

Asimismo, el hecho de que Beth Dutton y Rip Wheeler (Cole Houser), cuyo spin-off Dutton Ranch estará centrado en su nueva vida tras vender el rancho familiar a la Reserva Broken Rock, alivian la necesidad de resolver estos dos casos pronto. Además, con su esposa Mónica fallecida, Kayce está más concentrado en superar la tragedia y sacar adelante a Tate por encima de cualquier otra cosa, incluso más allá de lo que pueda pensar Gifford.

Por tanto, aunque Yellowstone reveló a los espectadores lo que ocurrió con John Dutton y Jamie, sus destinos siguen siendo un misterio para quienes están fuera del círculo familiar. Esto no descarta que, tanto en Marshals como en el spin-off Dutton Ranch, se retomen estos casos o se exploren las posibles consecuencias para los personajes.