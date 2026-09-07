Intenso tráiler de la temporada 2 de Marshals: "Uno no se aburre con los Dutton" - SKYSHOWTIME

MADRID 7, (CulturaOcio)

La segunda temporada de Marshals, spin-off de Yellowstone, aterriza en SkyShowtime el 9 de octubre, apenas unos meses más tarde del estreno de la primera entrega. La plataforma ha lanzado el tráiler de los nuevos episodios en el que Kayce Dutton (Luke Grimes) deja atrás el rancho familiar para unirse a una unidad de élite, donde deberá afrontar una peligrosa guerra que pondrá en juego la seguridad de los suyos.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, comienza con la voz del personaje de Grimes advirtiendo que "el legado de la familia Dutton" tiene que ver con "una lucha continúa" ya que "viva donde viva, siempre hay alguien dispuesto a matar por ella". Momentos después, se muestra al equipo de Kayce de los US Marshals en plena acción en espectaculares secuencias.

El avance continúa cuando Kayce entra a una cabaña y se encuentra con su hijo. "Me parte el alma pensar en todo lo que has sufrido", confiesa el padre, a lo que el joven replica: "Soy fuerte, así me criasteis. Así son los Dutton". "Ningún Dutton debería seguir los pasos de su padre", teme el protagonista.

Tras una amenaza en la que se advierte que "el futuro de tu hijo está en juego" y "Kayce está en problemas", la unidad de élite se encargará de defender a los suyos, mientras el protagonista intentará proteger a su propio entorno. "La familia no se toca", sentencia el personaje de Arielle Kebbel hacia el final del vídeo que termina con una gloriosa y certera frase para los fans del universo Yellowstone: "Uno no se aburre con los Dutton".

"Tras dejar atrás el rancho Yellowstone, Kayce se une a una unidad de élite de los US Marshals, donde combina sus habilidades de cowboy con las de Navy SEAL para impartir justicia en Montana. Junto a sus compañeros de equipo, deberá encontrar el equilibrio entre el alto precio psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra que la zona libra contra la violencia y su deber con sus familias. En el caso de Kayce, eso incluye a su hijo Tate (Brecken Merrill) y sus confidentes de la reserva Thomas Rainwater (Gil Birmingham) y Mo (Mo Brings Plenty)", reza la sinopsis de la producción.

Marshals está creada y producida por Spencer Hudnut. Como productores ejecutivos de la serie se suman Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Grimes y Keith Cox. Junto a Grimes, Merrill, Birmingham y Brings Plenty, la ficción cuenta también en su reparto con Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) y Miles Kittle (Tatanka Means).