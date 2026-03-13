Marshals, el spin-off de Yellowstone, renovado por una temporada 2 tras su arrollador estreno - SKYSHOWTIME

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

CBS ha renovado por una segunda temporada Marshals: Una historia de Yellowstone, el spin-off de la exitosa serie creada por Taylor Sheridan, apenas doce días después de su estreno. La cadena ha confirmado la continuidad del proyecto tras su sólido arranque, que se emitió el 1 de marzo y firmó uno de los mejores resultados recientes para una ficción en la televisión en abierto estadounidense. En España, Marshals está disponible en SkyShowtime.

Según los datos facilitados por CBS, en sus primeros siete días el primer episodio reunió 20,6 millones de espectadores multiplataforma entre la cadena y Paramount+. Entre los lanzamientos que no se beneficiaron del impulso de una emisión previa de la NFL, se trata del estreno más visto de una serie original en la televisión en abierto de Estados Unidos desde El joven Sheldon (2017). Además, el primer capítulo de Marshals es el episodio de una producción de CBS más visto en streaming en la historia de Paramount+.

"Marshals ha logrado un rendimiento arrollador, atrayendo a una audiencia masiva en todas las plataformas y consolidándose rápidamente como una de las nuevas series más potentes de la televisión", afirma Amy Reisenbach, presidenta de CBS Entertainment, en un comunicado. "La apabullante respuesta del público habla de la fortaleza del universo de Yellowstone, de la narrativa audaz y centrada en personajes que ha construido el equipo creativo y de la energía de un reparto encabezado por Luke Grimes", señala.

LUKE GRIMES ES KAYCE DUTTON, DEL RACHO DE YELLOWSTONE A LOS MARSHALS

"Con el rancho de Yellowstone a sus espaldas, Kayce Dutton (Grimes) se une a una unidad de élite de los marshals de EE. UU., donde emplea sus habilidades tanto de vaquero como de miembro de los SEAL de la Marina estadounidense para impartir justicia en Montana. Allí, él y sus compañeros deben hacer malabares para conciliar la familia, el deber y el gran coste psicológico que implica servir en la última línea de defensa de la guerra contra la violencia de la región", reza la sinopsis de Marshals: Una historia de Yellowstone.

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Creada por Spencer Hudnut (SEAL Team) y Sheridan junto a David C. Glasser como productores, la serie también cuenta en su reparto con Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos y Tatanka Means, además de Mo Brings Plenty y Brecken Merrill como Tate, el hijo de Kayce Dutton.

Además de Marshals, el viernes 27 de marzo llegará a SkyShowtime The Madison. Concebida originalmente como un spin-off de Yellowstone, la serie protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell ya no forma parte de su universo principal y se centrará en un nuevo clan familiar. La franquicia tiene otras dos series derivadas en el horizonte, Dutton Ranch y 1944, aunque todavía no cuentan con fecha de estreno.