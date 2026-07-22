Rancho Dutton: Tras amenazar con dejar la serie, "engañado" con su personaje, Ed Harris sí estará en la temporada 2

Rancho Dutton: Tras amenazar con dejar la serie, descontento con su personaje, Ed Harris sí estará en la temporada 2 - SKYSHOWTIME

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

El mes pasado se daba a conocer la renovación de Rancho Dutton, el spin-off de Yellowstone, por una segunda temporada. La entrega contará con Benjamin Cavell como showrunner tras el despido de Chad Feehan, que además de showrunner era creador de la serie, poco antes de que se estrenara la primera tanda de episodios. Un cambio que, según las últimas informaciones, habría tenido que ver con las quejas de Ed Harris por su personaje, Everett McKinney.

El intérprete no tuvo una buena experiencia rodando la primera temporada de la serie, llegando a sentir que su personaje tenía demasiado poco peso y estaba infrautilizado, lo que llevó incluso a plantearse abandonar la producción.

A pesar de haber firmado para dos temporadas, el actor reveló en declaraciones a Variety que "a mitad de la primera, ya estaba harto". "Para serte sincero, dije: 'Sacadme de aquí, joder'", explicó en la alfombra roja de Dink, alegando que no sentía que le estuviesen "utilizando".

"Me sentí un poco engañado. Antes de firmar el contrato, me hablaron bastante sobre cómo iba a ser la temporada, qué iba a hacer mi personaje y que yo era uno de los cuatro protagonistas. Y la realidad no fue así", expresó el actor. "Les dije: 'Me siento infrautilizado e insignificante'. Y ellos respondieron algo así como: 'Oh'", continuó, revelando que había abordado directamente el tema con los responsables.

Ed Harris says he felt “misled” about his “inconsequential” role on “Dutton Ranch,” and that halfway through filming Season 1, he was telling his team to “get me the f--- out of here.”



“Prior to signing on for it, I was talked to quite a bit about what the season was, and what… pic.twitter.com/StmmazVogC — Variety (@Variety) July 21, 2026

Tras ser preguntado sobre si ya había comenzado a rodar la segunda temporada, Harris indicó que todavía no (está previsto que la producción comience el 15 de enero) pero que le han asegurado que su personaje "tendrá un poco más de protagonismo".

LA ESCENA QUE "CABREÓ DE VERDAD" A HARRIS

Según algunas fuentes, tal y como recoge Deadline, las quejas de Harris no cayeron completamente en saco roto, sino que la manera en que se trató a su personaje habría sido una de las razones detrás del despido de Feeham. De hecho, se dice que el propio actor participó en la elección de Cavell como nuevo showrunner.

Pese a su descontento durante el rodaje, Harris parece conforme con el resultado final. "Cuando vi esta temporada, me pareció bien, y pensé que estaba bastante bien. Me sentí satisfecho con lo que hice en ella, y parecía que tenía un papel relativamente importante en la historia, pero mientras la rodábamos no lo percibí así", expuso.

El actor recordó entonces una cosa que "le cabreó de verdad" y es que, al firmar el contrato, le advirtieron de que tendría que cantar, pero luego eliminaron esa escena. "Dijeron que era demasiado optimista para el final oscuro de ese episodio, y eso me pareció motivo suficiente para decir: 'Voy a rescindir mi contrato'", explicó.