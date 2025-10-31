Paramount ficha a Taylor Sheridan y Peter Berg para la película en imagen real de Call of Duty

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Paramount Pictures ha unido fuerzas con Activision para llevar a la gran pantalla uno de los videojuegos bélicos más míticos, Call of Duty, en una película épica en imagen real. Los escogidos para materializar este proyecto son Taylor Sheridan, que curiosamente ha abandonado el estudio y ha fichado por NBCUniversal, y Peter Berg.

Fuentes cercanas a la producción le revelaron a Deadline que Sheridan, creador de Yellowstone y sus precuelas, coescribirá el guion con Berg, mientras que la dirección del filme correrá a cargo de este último, responsable de cintas como El único superviviente o la serie Érase una vez el Oeste. La idea, según señala el medio, es que la película cumpla con las expectativas de los fans y, al mismo tiempo, busque ampliar el alcance de la franquicia, atrayendo nuevas audiencias.

Fue a finales de agosto cuando se dio a conocer que Paramount se encontraba en conversaciones para adquirir los derechos del mítico videojuego multiplataforma para convertirlo en una potente franquicia de gran alcance, con intención de replicar la fórmula obtenida con el éxito sostenido en taquilla de la saga Misión Imposible.

El medio señala, además, que ya entonces Paramount estaba barajando los nombres de Sheridan y Berg para hacerse cargo de la película de Call of Duty. Sin embargo, Sheridan aún no tenía claro si escribiría el guion del filme o únicamente lo produciría, y finalmente parece que se ha decantado por ambas funciones.

Sheridan y Berg mantienen una estrecha amistad que viene de lejos y trabajaron juntos en el thriller de 2016, Comanchería, que obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo la de mejor película. Dicho esto, ambos tienen experiencia en el género bélico.

El creador de Yellowstone y sus precuelas, además de otras ficciones como Tulsa King, también es el responsable de la exitosa serie Operaciones especiales: Lioness, protagonizada por Nicole Kidman. Berg, por su parte, dirigió en 2012 a Taylor Kitsch en la emocionante Battleship y a Mark Wahlberg en la trepidante cinta de acción Milla 22, estrenada en 2018 y de la aclamada serie de Neflix Érase una vez el Oeste.

Dirigida por Berg y coescrita junto a Sheridan, ambos también ejercerán como productores de la película en imagen real de Call of Duty, junto a David Glasser. Hay que recordar, además, en este punto, que el contrato de Sheridan con Paramount finalizará en 2028 y, en 2029, comenzará su nuevo y millonario acuerdo televisivo de cinco años con NBCUniversal (mucho antes, en el caso del contrato cinematográfico, que empezará en 2026).

Por otra parte, desarrollada principalmente por Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer Games, que fueron adquiridas por Activision, la franquicia de Call of Duty arrancó en 2003, concebida como un juego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial y enfocado principalmente en campañas militares de corte realista. Su éxito entre los usuarios derivó en dos entregas más, lanzadas en 2005 y 2006, respectivamente.

No obstante, la siguiente, Call of Duty: Modern Warfare, lanzada en 2007, marcó un punto de inflexión al trasladar la acción a la actualidad de entonces. Posteriormente le seguirían Black Ops, Ghosts, Advanced Warfare, Infinite Warfare y otros muchos, hasta el esperado reinicio de Modern Warfare en 2011