Una estrella de El juego del calamar protagonizará la nueva serie sobre K-pop de Netflix

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix sigue apostando por las series coreanas. La plataforma de streaming acaba de dar luz verde a Variety, un drama que explorará el lado más oscuro de la industria del K-pop. Y una de sus protagonistas viene precisamente de este mundo, aunque su salto definitivo a la fama ha sido gracias a El juego del calamar.

Según ha anunciado la propia plataforma de streaming, encabezarán el reparto de la ficción Jo Yu-ri, quien da vida a la jugadora 222 en El juego del calamar, y Son Ye-jin, protagonista de la serie coreana Crash Landing on You. Jo no solo es actriz, sino que también conoce el mundo del K-pop de primera mano, pues formó parte del popular grupo coreano Iz*One.

Kim Yong-hoon, conocido por el filme Nido de víboras, será el encargado de dirigir la ficción. Además, el cineasta ha trabajado recientemente con Netflix dirigiendo la miniserie de 2023 La chica enmascarada, que fue todo un éxito en la plataforma, figurando durante cuatro semanas consecutivas en la lista de las 10 series de habla no inglesa más vistas y llegando a encabezar dicha lista en su segunda semana.

Variety explorará las tensas relaciones entre los mandamases de la industria del K-pop, las estrellas y sus obsesivas comunidades de fans, todo ello oculto tras todo su glamour y aparente perfección. Jo, quien ha aparecido en las temporadas 2 y 3 de El juego del calamar, encarnará a Seung-hui, una seguidora obsesionada con su 'idol' favorita y que hará todo lo posible por conocerla.

Por su parte, Son dará vida a Se-eun, una ambiciosa ejecutiva del mundo del espectáculo en Corea del Sur. Dispuesta a arriesgarlo todo con tal de revivir el grupo de K-pop que ella misma creó, se enfrentará a situaciones que pondrán a prueba su determinación. Entre los próximos proyectos de la actriz se encuentran el drama de época de Netflix Scandals y No Other Choice, el próximo filme de Park Chan-wook, director de Oldboy y Decision to Leave.