Park Chan-wook convertirá Old Boy en serie de televisión

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

Park Chan-wook es, sin duda alguna uno de los directores asiáticos más exitosos de los últimos años. Y uno de sus títulos más populares es el violento thriller Old Boy, que vio la luz hace más de dos décadas y que ahora el cineasta surcoreano convertirá en serie de televisión de la mano de Lionsgate.

Fue en 2003 cuando Chan-wook llevó a la gran pantalla la adaptación del manga Old Boy, la segunda entrega de su afamada Trilogía de la Venganza que arrancó un año antes con Sympathy for Mr. Vengeance, y completó en 2005 con Sympathy for Lady Vengeance.

El cineasta conquistó con esta trilogía tanto a los espectadores más exigentes como a la crítica. Sin embargo, Old Boy es la que más alegrías le ha reportado al cineasta, y es que, además de recibir en 2004 el Gran Premio del Jurado en Cannes, Spike Lee llegó a firmar un remake en 2013 con Josh Brolin como protagonista.

Chan-wook, que acaba de estrenar en HBO Max su nueva ficción, El simpatizante protagonizada por Robert Downey Jr., adaptará nuevamente el manga de Garon Tsuchiya a un nuevo formato y transformará su violento, extremo e inquietante filme en una serie de televisión.

Según informa The Hollywood Reporter, este ambicioso remake, que estará producido tanto por el director, como su socio, Syd Lim y Lionsgate Televisión, se filmará en inglés. Y aunque todavía se desconocen los detalles sobre su posible reparto, Chan-wook aseguraba en un comunicado que la productora comparte su visión de trasladar el mundo de Old Boy a la pequeña pantalla.

"Estoy ansioso por trabajar con este estudio, cuya marca representa apuestas narrativas audaces, originales y arriesgadas", añadió el realizador. Se trata de un sentimiento mutuo, puesto que Scott Herbst, vicepresidente ejecutivo de Lionsgate, considera que Park "es uno de los narradores más visionarios de nuestra generación".

"Esta adaptación televisiva de Old Boy contará con las crudas emociones, las icónicas escenas de peleas y el visceral estilo que hicieron de la película un clásico", apuntaló Herbst. Con estas palabras parece dejar claro que la serie mantendrá la esencia del filme y el tono empleado por Chan Wook para relatar la historia de Oh Dae-su, un hombre de negocios que de la noche a la mañana es secuestrado y encarcelado durante 15 años, hasta que un día, es puesto en libertad y le proporcionan otros cinco para encontrar a su secuestrador.