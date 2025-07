Creador de El juego del calamar confirma el estado de la competición en Corea y explica el spin-off estadounidense

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

El creador de El juego del calamar ha asegurado en más de una ocasión que la tercera temporada, recientemente estrenada, es también la última de la aclamada ficción, al menos en lo que a él respecta. Ahora, Hwang Dong-hyuk ha explicado el final, confirmando el estado de la mortal competición que da nombre a la serie, tanto en Corea como en el resto del mundo, además de abordar los rumores sobre un posible spin-off estadounidense.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde hace meses, diversas informaciones apuntan que Netflix ya tendría en marcha una versión de El juego del calamar ambientada en Estados Unidos y en la cual estaría trabajando David Fincher. Y aunque el final de la tercera temporada parecía confirmar la nueva ficción con el cameo de Cate Blanchett como una reclutadora de los juegos en Los Ángeles, Dong-hyuk ha asegurado en declaraciones a The Hollywood Reporter que desde el servicio de streaming no le han dicho "nada oficialmente" respecto al supuesto spin-off, si bien está al tanto de los rumores por lo "leído en artículos".

"Siempre he sido un gran fan del trabajo de David Fincher -desde Seven- y me han encantado sus películas. Así que, si creara un Juego del calamar estadounidense, creo que sería muy interesante de ver. Definitivamente haría clic en él inmediatamente después de su lanzamiento, si llegara a suceder", expresó el realizador en todo caso.

En cuanto a su intención al incluir el personaje de Blanchett al final de la tercera temporada, Dong-hyuk señaló que no pretendía preparar el terreno para el supuesto spin-off. "No lo terminé así para dejar deliberadamente espacio para que sucedan más historias", remarcó.

El creador añadió, asimismo, que a través de Gi-hun y el Líder los juegos habían terminado en Corea pero eso no significa que no continúen en otros lugares. "Como esta historia comenzó con el deseo de abordar cuestiones sobre la competencia sin límites y el sistema que se crea en el capitalismo tardío, quería que terminara con algo que resaltara el hecho de que estos sistemas, aunque uno caiga, no es fácil desmantelar todo el sistema: siempre se repetirá. Por eso quise terminarla con un reclutador estadounidense. Y escribí esa escena queriendo un final impactante para la serie, no para abrir espacios a nada más", expresó.

"La premisa de la última escena era que el propio Líder había oído hablar de los otros juegos internacionales y reclutadores, pero no lo sabía a ciencia cierta", reveló Dong-hyuk, apuntando que el propio In-ho se sorprende al ver "por casualidad" al personaje de Blanchett.

"A través de la historia de Gi-hun y su sacrificio, quería transmitir las ideas de esperanza y también de sacrificio, y de cómo nunca debemos renunciar a ello por muy difíciles que se pongan las cosas. Sin embargo, con la última escena también quería destacar que el sistema es tan fuerte y está tan arraigado que no es algo que se pueda desmantelar fácilmente, y por eso requiere todos nuestros esfuerzos continuos y nuestra firme voluntad", explicó el creador de la ficción.