Una estrella de Tu amigo y vecino Spider-Man desata la polémica: "Mi gran miedo era que fuera molesta y woke"

Este miércoles 29 de enero ha llegado a Disney+ Tu amigo y vecino Spider-Man, nueva serie de animación de Marvel. Hudson Thames es el encargado de poner voz al superhéroe, y el actor ha desatado la polémica al compartir cuál era su mayor miedo respecto a la ficción.

"Pensé que era increíble. Quiero decir, mi mayor miedo era que fuera molesto y woke, y no lo fue", declaró Thames a Collider sobre la producción. "Pensé: 'Sí, esto es genial, está muy bien escrito', como si pareciera real. Soy el mayor de cinco hermanos, así que siento que sé lo que está pasando en sus vidas y en los institutos, y sentí que estaba haciendo justicia a eso", agregó.

Woke es un término que se emplea para referirse a aquellos que se preocupan por cuestiones de justicia social, como las relacionadas con la raza, el género y la identidad sexual. La palabra también se ha convertido en un insulto utilizada por quienes se muestran en contra de la diversidad.

A raíz de estas declaraciones, muchos usuarios de X han cargado duramente contra el actor de doblaje. "Realmente más que decepcionado con esta noticia sobre Hudson Thames. Se supone que eres Spider-Man, actúa como tal", dijo un usuario.

Genuinely beyond dissapointed in this news about Hudson Thames man. You’re supposed to be Spider-Man goddamnit, act like it. pic.twitter.com/lkX8dko5iK — Fernando Martinez 🇵🇷 (@fjm_011) January 28, 2025

"Apartad a este tío de Spider-Man", apuntó otro internauta.

Get this guy away from Spider-Man — 𝘿𝙧𝙖𝙮𝙙𝙚𝙣 (@DraydenArchives) January 28, 2025

"La forma más fácil de hacer que las personas a las que realmente les gusta Spider-Man le ignoren es usar 'woke' como peyorativo de manera no irónica en 2025. Buena suerte para la corta carrera de este tipo, aprenderá muy rápidamente lo que significa la verdadera cancelación", rezaba otro post.

Easiest way to get yourself promptly ignored by people who actually like Spider-Man is to use "woke" as a pejorative unironically in 2025. Good luck to this guy's short career, he's going to learn really quick what actual cancelling means. — Blah Ott 💜💜💜 (@BlahtheOtter) January 28, 2025

"Stan Lee dijo literalmente: 'La intolerancia y el racismo se encuentran entre los males sociales más mortíferos que azotan al mundo hoy'. Y Hudson Thames está aquí diciendo que le preocupaba que Spider-Man fuera demasiado woke... ¡Qué idiota!", se podía leer en otra publicación.

Stan Lee literally said "“Bigotry and racism are among the deadliest social ills plaguing the world today." and Hudson Thames is out here saying he was worried about Spider-Man being too "woke"... What dipshit https://t.co/6d3qxDFxDM — TrollHunter (@CBeckman25) January 28, 2025

"¿Qué pasa con Disney, que contrata a gente horrible y problemática?", preguntó otro tuitero.

What is it with Disney hiring horrible problematic people — 🌸The Cosmic Wheel🌸 (@Billy_Bossanova) January 28, 2025

Junto a Thames, el elenco de voces de la serie también incluye a Colman Domingo como Norman Osborn, Charlie Cox como Daredevil, Hugh Dancy como Otto Octavius, Kari Wahlgren como la tía May, Eugene Byrd como Lonnie Lincoln, Zeno Robinson como Harry Osborn y Vincent D'Onofrio como Kingpin.