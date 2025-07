La escena de The Last of Us que Pedro Pascal es incapaz de ver - HBO MAX

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us junto a Bella Ramsey, ha manifestado en diversas ocasiones su afinidad con su compañera de reparto, la enorme empatía que generó con su personaje y su potente conexión emocional con la serie que llegó incluso a afectar a su salud mental. Teniendo todo esto en cuenta, e incluso varios meses después de despedirse de Joel, el actor chileno reconoce que hay una secuencia concreta de la segunda temporada que es incapaz de ver

Pascal recordó, en una entrevista concedida a Vanity Fair, algunas de las escenas más memorables de su carrera y señaló una que fue incapaz de ver. Y dicha secuencia no era otra que la conversación final entre Joel y Ellie en la aclamada serie de HBO.

El interprete rememoró que ese día de rodaje fue "uno de los más duros y fáciles" de su carrera, "algo imposible de comprender". Pascal explicó que fue particularmente difícil para él no solo como reto interpretativo, sino también porque, de alguna manera, estaba despidiéndose también de la ficción.

"Las cosas llegando a su fin en cuanto a interpretar a Joel junto a Ellie... Y luego, por supuesto, lo que es la historia en sí, la confesión y todos los muros derrumbándose por completo frente a Ellie y finalmente diciendo las cosas que habían sido imposibles de decir para Joel", rememoró Pascal. El actor remarcó que, para su personaje, reconocer la verdad significaba perder "a Ellie para siempre", pero que "no puede volver a mentirle".

Se trata de la escena que cierra el sexto episodio de la temporada 2, titulado El precio, en el que Ellie confronta al fin a Joel sobre lo que ocurrió en el hospital de los Luciérnagas. Esta conversación supone un punto de inflexión entre ambos personajes, pues Ellie admite no poder perdonarle por lo que hizo.

"Fue jodidamente intenso", recordó Pascal, elogiando el trabajo de Neil Druckmann como director del episodio, quien recientemente ha comunicado que no trabajará en la próxima temporada de la serie. "Bella y yo somos como almas unidas, y esta fue la manifestación definitiva de eso como compañeros de escena en ese porche", expresó el intérprete.

"El contexto de todo esto era que yo sabía que estaba terminando, que mi paso por la serie estaba llegando a su fin", continuó el actor. "Fue como vivir la historia y tener todos los matices de mi relación con mi compañera de escena en la experiencia de hacer la serie", admitió, emocionado.

La segunda temporada de The Last of Us se centró en el personaje de Ramsey, mientras que la temporada 3 pondrá el foco en su némesis, Abby, a quien da vida Kaitlyn Dever. Aunque esta tercera entrega aún no cuenta con fecha oficial de estreno, se espera que comience su producción este mismo año y llegue quizás a finales de 2026 o bien entrado 2027.