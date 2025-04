El regreso de The Punisher en el final de Daredevil Born Again: "La gente va a perder la cabeza"

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Jon Bernthal ya hizo su debut en el UCM como Frank Castle/The Punisher en el cuarto episodio de Daredevil: Born Again. Y a pesar de su negativa a colaborar con Matt Murdock, estaba claro que volvería a aparecer en la serie. Así, los fans están ansiosos por ver qué papel desempeñará el justiciero en el desenlace y Michael Gandolfini ha disparado aún más el 'hype'.

Gandolfini, que en la ficción marvelita encarna a Daniel Blake, uno de los empleados más devotos del alcalde Fisk, no comparte pantalla con Bernthal en Daredevil: Born Again. No obstante, ambos actores son amigos desde que trabajaran juntos en Santos criminales, la película precuela de Los Soprano. "Yo era un gran fan de The Punisher. Jon es ahora como... Él es Jon. Es JB. Es sólo mi amigo", señaló en una entrevista concedida a Inverse.

El intérprete recordó haber quedado con Bernthal cuando este se encontraba cerrando el acuerdo con Marvel. "JB y yo fuimos a boxear, cuando aún le estaban hablando de hacerla. Los dos estábamos en un momento en el que pensábamos: 'Dios mío, vamos a hacer esto. ¿Cómo va a ser?'. Intentando averiguar hacia dónde iba... Hablamos bastante de ello", reveló.

Aunque Gandolfini admitió no haber visto a Bernthal en el rodaje "hasta el final" de la producción, confesó que a partir de entonces "pasaba el rato en su caravana todos los días" y también en el set, por lo que pudo asistir a su regreso como The Punisher. "Sé la locura que nos espera. La gente va a perder la cabeza", adelantó.

Mientras que en el cuarto episodio de Daredevil: Born Again Frank aparecía encerrado en su guarida, con un aspecto descuidado y una actitud que podía sugerir que había dejado sus días de justiciero atrás, tanto fotos de producción como adelantos han confirmado que los fans podrán tener un nuevo vistazo de The Punisher en plena forma antes de que acabe la temporada.

Así, no es ningún secreto que el Hombre Sin Miedo y el antihéroe volverán a luchar juntos, si bien queda por ver qué amenaza común los hará colaborar, si será el retorno de Bullseye, la cada vez más violenta fuerza anti justicieros o el propio Kingpin.