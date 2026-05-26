La escena eliminada de The Boys que pudo cambiar la historia de Soldier Boy - PRIME VIDEO

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

The Boys ha cerrado su etapa en Amazon Prime Video. Soldier Boy (Jensen Ackles) es uno de los personajes más carismáticos de la serie. Ahora se ha dado a conocer que una escena eliminada de la temporada 3 pudo haber cambiado un momento estelar del personaje.

Se trata de una escena en la que Soldier Boy se enfrentaba a su exnovia Crimson Countess (Laurie Holden) tras descubrir su traición y su entrega a los rusos; estos experimentaron con él durante casi cuatro décadas y lo convirtieron en alguien extremadamente peligroso. "Me parece que tuvieron que recortarlo por falta de tiempo o algo así", explicó Ackles a Digital Spy.

"Pero la conversación se caldeaba bastante y Soldier Boy empezaba a volverse muy explosivo con sus palabras. Eso lo eliminaron", añadió el actor. "Pienso que probablemente fue ideal para la escena, porque él mantiene la calma durante toda la secuencia. Y de repente estalla. Creo que funciona muy bien como lo montaron al final", sentenció.

"Es la primera vez que se enfrenta a alguien de su equipo", continuó Ackles en relación con su desafortunado desencuentro con su exnovia en el 3x05 de The Boys. "¿Por qué nadie vino a buscarme? ¿Qué salió mal? ¿Cómo pudiste dejarme tirado así? Obviamente, no obtiene las respuestas que esperaba. Pero quiere respuestas. Quiere saber qué demonios ha pasado", afirmó el actor.

UN SOLDIER BOY MÁS EMOCIONAL

Ciertamente, se trata de un cambio sutil. Sin embargo, altera de forma significativa la personalidad del personaje. De haber asesinado a su antigua novia y compañera de Payback a sangre fría, Soldier Boy habría parecido alguien más calculador, frío y peligroso. Esto habría jugado en contra del personaje, ya que lo habría hecho parecer demasiado similar a Patriota (Antony Starr).

En cambio, al matar a Crimson Countess en un estallido de ira, transmite una imagen mucho más impulsiva y emocional. Por otra parte, al margen de haber desempeñado desde su presentación en la temporada 3 de The Boys un rol crucial, Ackles regresará como Soldier Boy junto a Aya Cash como Stormfront en Vought Rising.

"Ambientada en la década de 1950, la serie precuela explora los retorcidos orígenes de Vought International", reza la escueta descripción de Vought Rising lanzada por Prime Video. Además de Ackles, Cash y Dye, la ficción también cuenta en su elenco con Will Hochman, Kiki Layne, Jorden Myrie y Nicolo Pasetti. Elizabeth Posey, Ricky Staffieri y Brian J. Smith completan el reparto.

La ficción desembarcará en Prime Video en 2027. Paul Grellong ejerce como showrunner además de productor ejecutivo junto a Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.