John Krasinski protagoniza Jack Ryan Guerra encubierta: "Si puedes cambiar las cosas en el mundo, es difícil no hacerlo" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 19 May. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Jack Ryan está de vuelta. Prime Video estrena este miércoles 20 de mayo Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta, nueva película original que supone el regreso del icónico analista convertido en agente de acción tras cuatro exitosas temporadas de la serie. El filme recupera al héroe para su misión más personal y peligrosa hasta la fecha en un thriller internacional cargado de acción.

John Krasinski reflexiona sobre el estado emocional de su personaje, que vuelve al mundo del espionaje pese a haber intentado dejarlo atrás. "Ha dejado la CIA, pero siente que todavía puede aportar más al mundo", explica el actor, quien también firma el guion del filme.

En este sentido, Krasinski subraya que el punto de partida conecta con experiencias reales: "Eso se basó en muchas conversaciones que he tenido con militares y con gente de la CIA... cuando sabes que puedes cambiar las cosas, es muy difícil dejar de hacerlo", manifiesta el actor durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

La película sitúa a Jack Ryan en una misión en tiempo real que arranca cuando una operación encubierta internacional destapa una conspiración letal. Obligado a regresar -muy a su pesar- al terreno de juego, Ryan deberá enfrentarse a una unidad fuera de control mientras el reloj corre en su contra. Para ello contará con viejos aliados como Mike November (Michael Kelly) y el exjefe de la CIA James Greer (Wendell Pierce), aunque esta vez la relación con este último se verá marcada por la desconfianza.

"Queríamos poner a Wendell en primer plano como alguien a quien Jack adora, pero hacia quien ahora siente resentimiento porque cree que no le contó toda la verdad", explica Krasinski, quien apunta que el pasado de Greer será clave en el conflicto emocional del protagonista. "Cuando ese pasado sale a la luz, Jack se siente profundamente decepcionado. Es como en una familia: puedes discutir con tus hermanos", añade.

UNA NUEVA AGENTE MUY LETAL

A este equipo se suma una nueva incorporación: la agente del MI6 Emma Marlowe, interpretada por Sienna Miller. Inteligente, letal y capaz de igualar a Ryan en estrategia y determinación, su personaje introduce una dinámica especial en la saga.

"El rodaje fue muy exigente físicamente. Entrenamos con los mejores profesionales de la industria: un equipo de especialistas increíble, un instructor de armas fantástico, para que pudiera manejarme con soltura y seguridad recargando armas y parecer que sabía lo que hacía", señala la actriz.

"En Dubái rodábamos de noche, así que corres en la oscuridad, estás cansada... pero tenía a John a mi lado, ayudándome y haciendo que pareciera mejor en todas las escenas", recuerda.

El rodaje en Dubái se convirtió, además, en uno de los grandes atractivos visuales del proyecto. "Era como Blade Runner... donde apuntaras la cámara, todo era espectacular", recuerda Krasinski sobre una localización clave para el desarrollo de la trama, especialmente por su conexión con el mundo financiero global.

DESCIFRANDO A JACK RYAN

Al frente del proyecto se encuentra Andrew Bernstein, quien destaca el enfoque más íntimo de esta entrega respecto a la serie de televisión. "Es una historia muy personal", afirma el director. "Queríamos ampliar lo que el público sabe de Jack Ryan, pero centrándonos en su evolución, en lo que está en juego para él y en cómo se enfrenta al pasado de alguien a quien considera un mentor".

Bernstein subraya que, pese al despliegue de acción, el corazón de la película reside en ese conflicto interno del personaje: "Hay mucha acción, pero en esencia es la historia de un hombre enfrentándose a su pasado y a cómo ve el mundo ahora". Una dimensión emocional que también se refleja en la relación de Ryan con el personaje de Sienna Miller, quien le obliga a replantearse sus propias convicciones.

Los actores Wendell Pierce, Michael Kelly, Max Beesley, JJ Feild, Douglas Hodge y Betty Gabriel completan el reparto de Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta.