El creador de The Boys justifica el destino de Patriota y Carnicero en el final: "Estaba todo decidido" - PRIME VIDEO

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

The Boys ha llegado a su esperado final con un salvaje desenlace a la altura de las expectativas depositadas. Eric Kripke, su creador, ha abordado ahora el destino de Patriota (Antony Starr) en el último episodio de la quinta temporada.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Sangre y hueso, los compases finales del 5x08 de The Boys ponían el foco en Carnicero (Karl Urban), Luz Estelar (Erin Moriarty), Hughie (Jack Quaid), Leche Materna (Laz Alonso) y Kimiko (Karen Fukuhara) trazando su plan para eliminar de una vez por todas a Patriota tras enterrar a Frenchie (Tomer Capone).

Durante la confrontación final, Luz Estelar derrota a Profundo y lo arroja al agua, donde las criaturas marinas, que ya le habían avisado de que irían a por él con todo, se encargan de rematarlo. Hughie y Leche Materna destrozan a Oh Father (Daveed Diggs), que acaba destruido por su propio grito después de que lo amordacen.

Pero la gran lucha es, evidentemente, contra Homelander. Tras la aparición clave de Ryan, que se enfrenta contra su padre biológico, Kimiko arrebata sus poderes a Patriota y lo deja a merced de Carnicero, quien no duda en atravesarle la cabeza con una palanca de hierro. Una derrota que, además de humillante, se retransmite en directo para todo el país.

Homelander vs Ryan, Kimiko e Butcher.

Disparado a melhor cena do episódio.



🎥 The Boys (5x08) pic.twitter.com/BboG9iVErI — Lindley | Final Boy 👻 (@jlinzombie) May 20, 2026

Pero la victoria para Butcher no es total. Este, con el virus que mata a los supers en su poder, sigue queriendo acabar con todos, pero Hughie lo detiene, lo dispara y el personaje de Karl Urban muere en sus brazos culminando así un final muy agridulce.

EN EL FINAL DE THE BOYS TODOS TIENEN SU MOMENTO

Según Kripke, querían asegurarse de que todos tuvieran su momento durante el episodio final, con Hughie pudiendo usar sus habilidades tecnológicas. "Incluso Ashley hace lo correcto por una vez", afirmó a ComicBook.com.

"Kimiko consigue vengarse y Leche Materna utiliza el 'gag de la bola de Chéjov'. Y, luego, Ryan, obviamente, entra en escena. Pero al final todo se reduce a Carnicero y Patriota, y teníamos muchas ganas de quitarle los poderes a Patriota. Era algo en lo que habíamos estado pensando desde el principio de la temporada", explicó.

"Como dicen muchos personajes a lo largo de esta entrega* 'Le quitas los poderes y no es nada'. Queríamos mostrar eso y lo débil y cobarde que es una vez le has arrebatado sus poderes, como lo son, francamente, muchos hombres fuertes", argumentó Kripke.

El creador de The Boys también destacó que, al tenerlo todo meticulosamente planificado desde el principio, no había "mucho que debatir" sobre el destino de los personajes. Ya tenían claro quién iba a vivir, quién iba a morir y de qué forma, e incluso el chiste de la "bola de Chéjov" se incorporó cuidadosamente.

LA BATALLA FINAL CONTRA PATRIOTA CIERRA EL CÍRCULO

De hecho, el mayor reto fue que todo el equipo de The Boys tuviese su momento heroico durante la batalla final a tres bandas. "Había muchas cosas que tenían que ocurrir. No me interesaba en absoluto hacer algo subversivo del tipo: 'el público quiere esto, así que no se lo voy a dar'. Los espectadores se han ganado el derecho a recibir lo que quieren", expresó Kripke.

"Annie se encargó de Profundo. Carnicero de Patriota. Hughie de Carnicero", expuso acerca del desenlace con el que la ficción cerraba la historia de sus personajes. En cuanto a los supervivientes de la batalla final, Kripke considera que ya se ha contado toda su historia.

No obstante, aseguró que siempre podrían encontrar el modo de que en el futuro hagan un cameo. Pero la espina que el guionista tiene clavada en el pecho es con los protagonistas de Gen V y cómo podrían convertirse en héroes totalmente desarrollados.

El problema de este spin-off de The Boys, cancelado tras su temporada 2, era, según Kripke, que no había suficientes espectadores para que Amazon Prime Video justificase su desarrollo.