Soldier Boy quiere ser un verdadero héroe en el tráiler de Vought Rising, la precuela de The Boys - PRIME VIDEO

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

The Boys ya ha finalizado su andadura en Amazon Prime Video. Sin embargo, tras el final de la serie, su esperada precuela, ambientado en los 50, Vought Rising, llegará en 2027. Para ir calentando el ambiente, la plataforma ha lanzado un primer avance que anticipa más sangre y muerte con Soldier Boy (Jensen Ackles) luchando por su país junto a Stormfront (Aya Cash).

"Si estás preparando algo igual puedo ayudar", dice la voz en off de Soldier Boy al inicio del adelanto mientras se viste con su traje de super en una habitación. Instantes después, las imágenes muestran al futuro líder de Payback diciéndole a Klara Risinger/Stormfront que quiere luchar por su país y ser un héroe.

Es entonces cuando el avance revela a un equipo de agentes siguiendo a Soldier Boy en su identidad civil, a Bombsight (Mason Dye) recibiendo honores por su labor como héroe de los Estados Unidos y a unos científicos cogiendo a una persona de color para experimentar con el Compuesto V. Seguidamente, una secuencia traslada a los espectadores hasta un violento asalto policial y a un loco con una ametralladora disparando sin parar.

UN PROMETEDOR FUTURO PARA SOLDIER BOY

A continuación, unas fugaces escenas descubren a otros integrantes de Payback como Torpedo. Entretanto, la persona a la que le inyectan el Compuesto V consigue zafarse y se enfrenta a sus captores, mientras Soldier Boy y Klara aparecen con sus trajes reunidos ante la prensa, sonrientes.

"Hay un futuro más prometedor. Solo tenemos que apoderarnos de él", le asegura Klara a solas en un garaje.

"Ambientada en la década de 1950, la serie precuela explora los retorcidos orígenes de Vought International", reza la escueta descripción de Vought Rising lanzada por Prime Video. Además de Ackles, Cash y Dye, la ficción también cuenta en su elenco con Will Hochman, Kiki Layne, Jorden Myrie y Nicolo Pasetti. Elizabeth Posey, Ricky Staffieri y Brian J. Smith completan el reparto.

Paul Grellong ejerce como showrunner además de productor ejecutivo junto a Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.