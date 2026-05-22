Así cambia el polémico final de The Boys respecto al cómic: ¿Qué pasa con Patriota y Carnicero en las grapas?

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Tras siete años de andadura en Prime Video, The Boys, la serie basada en los cómics de Garth Ennis, ha llegado a su fin. A lo largo de sus cinco temporadas la ficción no siempre se ha mantenido fiel al material original y esto se ha reflejado también en el desenlace que, pese a seguir las trazas consagradas en el cómic, en algunos puntos es bastante distinto al de las grapas.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En la serie de Prime Video, Kimiko y Carnicero consiguen derrotar a Patriota con la ayuda de Ryan. Mientras que la primera le deja sin poderes, el personaje de Karl Urban termina de rematarlo y, ajeno a sus súplicas, le atraviesa la cabeza con una barra metálica.

En todo caso, a pesar de lograr su objetivo y matar a su gran enemigo, Carnicero no consigue tampoco su final feliz ya que, tras el rechazo de Ryan y la muerte de Terror, su perro, decide acabar con todos los Supers liberando el virus. Tras viajar hasta una localización emblemática, la Torre Vought, cuando el personaje de Karl Urban se dispone a liberar el vial... Hughie le mata para evitarlo.

En los cómics, estos hechos, que son a grandes rasgos los mismos, suceden con algunas diferencias. En primer lugar, no es Carnicero quien mata a Patriota, sino Black Noir, que era en realidad un clon del villano y verdadero responsable de muchas atrocidades atribuidas a él, como la violación de Becca.

Y es que Black Noir fue en creado por Vought como "seguro" por si su héroe se volvía incontrolable. Este giro en los cómics, la serie ya lo descartó hace tiempo al darle en temporadas anteriores a Black Noir una naturaleza muy distinta... y matarlo incluso para ser sustituido por otro super.

En el final de los cómics, Patriota lidera una rebelión de superhéroes contra el Gobierno y asalta la Casa Blanca. En pleno golpe de estado, Black Noir se cruza en su camino termina matándolo brutalmente.

Así, en las grapas no es de Patriota, sino de Black Noir de quien finalmente se venga Billy. Lo hace, eso sí, de forma parecida a como mata al personaje de Antony Starr en la serie. Hay que destacar que en el final de los cómics, aunque, lugar de clavarle la barra metálica, la usa como palanca para extirpar el fragmento de cerebro que cree que guarda el recuerdo de lo que le hizo a su amada.

For reference, this is how Homelander dies in the comics:

No begging, no crying, no "I'll suck your dick / eat shit" bs, he just goes all out against Noir who turned out to be a clone of himself and causing him trouble. He then dies off-screen after being ripped to pieces. pic.twitter.com/Z40a2Yclpn — Transformer (robot in disguise) (@Trooonsformer) May 21, 2026

If you think Homelander deserved a heroic death you sorely misunderstood him,thats not OG homelander in the panel but the show told us time and time again that hes nothing without his powers pic.twitter.com/yCLQQFvcba — Fallen* (@fxllen616) May 20, 2026

CARNICERO, DE ANTIHÉROE A VILLANO TOTAL EN LOS CÓMICS

Mientras que la serie sugiere que Carnicero podría haber seguido adelante con su vida si Ryan hubiese aceptado su propuesta de empezar de cero juntos (o si su perro no se hubiese muerto de viejo), en los cómics todos conocen la determinación de Carnicero de aniquilar a los Supers liberando el virus. De hecho, Leche Materna, Frenchie (aún vivo en este punto en las grapas) y Kimiko tratan de pararle los pies, siendo asesinados por su antaño aliado en su intento.

Así, tanto en el material original como en la ficción de Prime Video, al final Hughie es quien se enfrenta a su amigo. No obstante, en las viñetas, ambos protagonizan una pelea en lo alto del Empire State Building en la que Billy lo manipula para que lo mate, atravesándolo con una barandilla, tras decirle a Hughie que nunca parará y mintiéndole respecto a ser el responsable de la muerte de sus padres.

En cambio, en la serie Butcher se detiene justo antes de apretar el gatillo y si le asegura a Hughie que no tenía otra opción. En todo caso, en ambas versiones Carnicero lo hace a sabiendas, para liberar a su amigo de toda culpa por su ejecución.

Hughie kills Butcher. It played out the same as in the comics. https://t.co/jFcX8aWqs5 pic.twitter.com/TSZ62MQ4dA — AdnaanJnr (@AdnaanJnr) May 20, 2026

En la serie, además, ni Kimiko ni Leche Materna mueren. La primera hace aquellas cosas de las que habló con Frenchie y la segunda se casa. "Sabíamos que no queríamos que Carnicero matara a todos", explicó el showrunner, Eric Kripke, en declaraciones a TheWrap. "Nos parecía mal que Hughie fuera el único superviviente", señaló.

"Eso solo demuestra que hay diferentes medios, y cuando tienes una serie de televisión, estableces un pacto con los espectadores a través de estos personajes: sabes que no vas a matar arbitrariamente a personas a las que ellos quieren, así que nunca íbamos a llegar a ese extremo", adujo Kripke.