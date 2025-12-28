Los Duffer anuncian un nuevo spin-off de Stranger Things tras el final de la serie - NETFLIX

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de la segunda parte de la quinta temporada de Stranger Things, ya solo queda esperar al octavo y último episodio, que llegará a Netflix y algunos cines el próximo 1 de enero de 2026, suponiendo el gran desenlace de la popular ficción. En todo caso, el final de la serie no significa un adiós definitivo al universo creador por los hermanos Duffer y es que estos ya han aludido a un posible spin-off.

"Hemos intentado responder en la medida de lo posible a todas las preguntas relacionadas con los personajes y la mitología de Hawkins en el Mundo del Revés. Realmente estamos cerrando la puerta y todo eso", explicó Matt Duffer en una entrevista concedida a ScreenRant, hablando sobre la quinta temporada de Stranger Things.

"Y el spin-off, aunque está relacionado en cierto modo, es en realidad una historia completamente diferente, con una ubicación completamente diferente y con actores y personajes completamente diferentes. Así que es independiente. Es realmente una entidad propia", añadió el director, ofreciendo así nuevos detalles de un proyecto que todavía no habría sido confirmado.

Por el momento, Stranger Things ampliará su universo con Tales from 85 (Historias del 85), un spin-off en clave de animación cuya historia transcurre entre las temporadas 2 y 3 y está centrada en los personajes de la serie original (si bien estos no tendrán las voces del reparto original). La ficción, que ya ha lanzado su primer tráiler, llegará en algún momento de 2026.

Por otro lado, el libro Stranger Things: One Way or Another (Stranger Things: Cueste lo que cueste) seguirá a Nancy y Robin en una aventura previa a los eventos de la quinta temporada.

"Creemos que hay muchas más historias que contar dentro de ese universo", aseguraron los realizadores en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, al ser preguntados sobre el futuro de la franquicia, si bien también expusieron su emoción "por contar diferentes historias".