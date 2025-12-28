Netflix ya trabaja en su nueva serie de misterio que reemplazará a Stranger Things tras su final - NETFLIX

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Tras casi una década y cinco temporadas, Stranger Things llega a su final con el estreno de su último capítulo el 1 de enero. Conscientes del tremendo vacío que la ficción de los hermanos Duffer dejará en los fans, Netflix continúa avanzando en su nueva serie de misterio y con la cual espera poder llenar ese enorme hueco.

Según What's on Netflix, la compañía de la gran N continúa trabajando a pleno rendimiento en su próximo proyecto de misterio: la serie de imagen real de Scooby-Doo, anunciada en marzo de este año. La ficción traerá de vuelta a la pequeña pantalla al temeroso y afable gran danés junto a sus compañeros de aventuras: Daphne Blake, Shaggy Rogers, Fred Jones y Velma Dinkley, los cuales probablemente tengan un desempeño clave en la ficción.

El medio también señala que la nueva serie de Scooby-Doo estará dirigida a un público de entre 14 y 17 años, un rango de edad muy parecido al que conquistó la temporada 1 de Stranger Things, que captó a espectadores de entre 11 y 14 años.

Dicho esto, la narrativa entre ambas ficciones es muy similar, ya que ambas cuentan con tramas donde sus protagonistas resuelven misterios de tintes sobrenaturales a lo largo de sus episodios. La información también explicó que fuentes cercanas a la producción señalaron que la serie de Scooby-Doo "busca un tono similar al de Stranger Things".

No obstante, cabe destacar que, en cada una de sus distintas adaptaciones, ya sea en la gran o pequeña pantalla, el sentido del humor de Scooby-Doo es mucho más pronunciado que en Stranger Things.

Se espera, además, que cuente con un presupuesto similar al de la ficción creada por los Duffer, y todo indica que su estreno en Netflix será poco después de que Stranger Things concluya. Aunque hasta el momento se desconoce quién interpretará en la serie de imagen real de Scooby-Doo a sus protagonistas, se espera que la filmación arranque en 2026.

Según la sinopsis oficial, la serie de Scooby-Doo seguirá a un grupo de amigos que se embarcan en una aventura para resolver un misterio sobrenatural. La historia incluirá también elementos de terror y muchas situaciones de sustos para Shaggy Rogers, Fred Jones, Daphne Blake y Velma Dinkley.