Épico tráiler del remake de One Piece en Netflix: Comienza "la gran era de los piratas"

Emocionante tráiler del remake de One Piece en Netflix: Comienza "la gran era de los piratas" - NETFLIX

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

En febrero de 2027 llegará a Netflix el esperado remake del anime One Piece, producido por Wit Studio y basado en el manga de Eiichiro Oda. Mientras tanto, la plataforma ha lanzado un emocionante tráiler tras su presentación en el Festival de Animación de Annecy, que sirve como adelanto de esta nueva adaptación y que vuelve a despertar el espíritu y la sed de aventura junto a Luffy.

"Riqueza, fama, poder. Gold Roger, el hombre conocido como el rey de los piratas, alcanzó todo lo que el mundo podía ofrecerle", comienza narrando una voz en off al inicio del adelanto, con Roger a punto de ser ejecutado. "Las últimas palabras que pronunció antes de morir llevaron a todos aquellos con sed de aventuras al mar", añade.

Es entonces cuando el avance muestra a Luffy siendo un niño, el imponente navío de Shanks y al pirata dándole su sombrero al futuro capitán de los Sombreros de Paja. Seguidamente, las imágenes revelan a Zoro, Sanji, Buggy el payaso y a Luffy enfrentándose a un monstruo marino, mientras buscan el One Piece. "Y así comenzó la gran era de los piratas", afirma finalmente la voz en off.

EN BUSCA DEL ONE PIECE

El remake de One Piece apunta a convertirse en una puerta de entrada tanto para nuevos espectadores como para los fans de la obra de Oda. La temporada 1 constará de 7 episodios y, aunque Netflix aún no ha concretado una fecha exacta para su estreno, se lanzarán de una sola vez y abarcarán el arco de East Blue.

En 2027 también se estrenará en la plataforma la tercera temporada de la serie de acción en imagen real, con Iñaki Godoy como protagonista, que trasladará a los fans hasta la épica batalla de Alabasta.