El remake de One Piece ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de las aventuras de los Sombrero de Paja. Netflix ha confirmado que The One Piece, el remake producido por Wit Studio del longevo anime creado por Eiichiro Oda, aterrizará en la plataforma en febrero de 2027, así como también el número de episodios que tendrá su primera entrega.

"Donde todo comenzó: East Blue. Producido por WIT STUDIO, THE ONE PIECE zarpa en febrero de 2027. Los 7 episodios se lanzarán a la vez, solo en Netflix", reza el anuncio de la compañía de la gran "N" en X. La publicación, además, va acompañada de un póster de lo más nostálgico, con Luffy de pequeño, totalmente emocionado subido a un taburete de la taberna en la que se encuentra junto al pirata Shanks y dos miembros de su tripulación.

No obstante, aunque la plataforma de streaming aún no ha confirmado una fecha exacta de estreno, los siete episodios que conforman el arco de East Blue se lanzarán de una sola vez. The One Piece es una de las producciones más esperadas por los incondicionales del anime.

Where it all began: East Blue.



Produced by WIT STUDIO, THE ONE PIECE sets sail in February 2027. All 7 episodes dropping at once, only on Netflix. pic.twitter.com/MJBLYMCvdt — Netflix Anime (@NetflixAnime) May 5, 2026

THE ONE PIECE, PUERTA DE ENTRADA A LA OBRA DE ODA

La razón principal para muchos es que, a pesar de ser muy apreciado, el anime original producido por Toei Animation y, especialmente en sus primeros arcos, tenía problemas de ritmo y una animación desfasada. De este modo, el remake de One Piece, producido por Wit Studio -responsable de títulos tan conocidos como Spy x Family o The Rolling Girls-, apunta a convertirse en una puerta de entrada tanto para nuevos espectadores como para los seguidores más fieles de la obra de Eiichiro Oda.

Además, en 2027 también se estrenará en Netflix la tercera temporada de la serie de acción real de One Piece, con Iñaki Godoy como protagonista, que trasladará a los fans hasta la épica batalla de Alabasta. Es de esperar, por tanto, que la temporada 3 de One Piece en Netflix se centre en el viaje de Luffy, Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Sanji (Taz Skylar) y los demás al reino de la arena, ubicado en la isla Sandy.

Así como en su batalla con Mr. Crocodile, uno de los Siete Señores de la Guerra del Mar y fundador en las sombras de los mortíferos asesinos Baroque Works, y el regreso de Vivi Nefertari (Charithra Chandran) a su tierra natal, con la esperanza de calmar las tensiones antes de que estalle una guerra total. Pese a que todavía no hay una fecha concreta para esta tercera temporada, Netflix ya dejó claro que confía en que la serie se convierta en un proyecto de larga duración para la plataforma.