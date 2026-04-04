Eiichiro Oda, creador de One Piece, desvela sus planes para después del final

ONE PIECE - NETFLIX

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

One Piece comenzó su serialización en 1997 y cuenta con más de 1.175 capítulos del manga publicados, una trayectoria que la sitúa como una de las franquicias más longevas e influyentes del cómic contemporáneo. Aunque su historia está todavía lejos de concluir, su creador, Eiichiro Oda, ha revelado qué hará cuando cierre una obra a la que ha dedicado, de momento, casi 30 años de su vida.

"Viajaría sin parar. Cuando termine, simplemente viajaría", desvela Oda en el primer episodio de One Piece: Rumbo a la Grand Line - El podcast oficial, una serie especial de seis entregas centrada en los entresijos del rodaje de la adaptación en imagen real de Netflix. Este primer capítulo cuenta con Iñaki Godoy, actor que da vida a Luffy, como invitado, pero también reservó una inesperada aparición de Oda a través de videollamada.

Aunque One Piece entró oficialmente en su saga final en 2022, eso no significa que su desenlace sea inminente. Quedan por resolverse varios de sus mayores misterios, falta alcanzar Laugh Tale y el propio conflicto final apunta a una escala enorme. Además, la saga final ya encadena arcos largos como Egghead y Elbaph, lo que refuerza la idea de que el manga aún le quedan años por delante antes de acabar.

La conclusión de One Piece no implicará necesariamente el final definitivo de este universo. Oda ya ha señalado en alguna ocasión que, si algún día desarrollara spin-offs de la saga, le gustaría centrarse en personajes como Garp y Dragon, dos figuras estrechamente vinculadas al pasado y al destino de Luffy.

EIICHIRO ODA ESCONDE EN EL OCÉANO EL MAYOR SECRETO DE LA SERIE

Casi 30 años después del lanzamiento de One Piece, la naturaleza del misterioso tesoro que da nombre a la obra de Eiichiro Oda se ha convertido en uno de los mayores enigmas no solo de esta ficción, sino del cómic contemporáneo. Aunque sin revelarlo aún al público, el autor ha dejado constancia física, por primera vez, de la respuesta a la pregunta que ha vertebrado su relato durante décadas: "¿Qué es el One Piece?"

Oda colaboró con la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre (JAMSTEC) para conmemorar que el manga superó las 600 millones de copias en circulación en todo el mundo. Como concreta el vídeo difundido en el canal oficial de YouTube de la serie, el mangaka aparece en su estudio escribiendo en un papel qué es el tesoro que persiguen los Sombrero de Paja y quién es realmente su capitán, Monkey D. Luffy.

La grabación, sin embargo, no muestra el contenido de esa respuesta, sino que guarda el secreto bajo el mar. La nota se introduce en un pequeño cofre cerrado con llave, que queda a su vez asegurado dentro de una esfera de vidrio resistente a la presión de las grandes profundidades oceánicas, y se sumerge a 651 metros. El secreto permanecerá allí hasta que One Piece publique su capítulo final, un desenlace que por el momento no tiene fecha oficial anunciada.

"¿Qué es el One Piece? Esa respuesta está resuelta desde el principio. El secreto jamás escrito, guardado en la mente de su creador, Eiichiro Oda, ha quedado grabado en papel. Hasta que se revele toda la historia, la verdad permanecerá lejos del alcance de todos en el fondo del océano", reza la voz en off que acompaña al vídeo.

La maniobra no hace sino intensificar la incertidumbre alrededor de la auténtica naturaleza del One Piece, un secreto que carece de confirmación oficial pública más allá de matices puntuales aportados por el propio Oda. En ese sentido, el autor ya descartó que el tesoro sea algo intangible o metafórico como la amistad o el amor.